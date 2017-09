Kakšne bodo posledice stavke voznikov avtobusov Arriva Slovenija?

Vodstvo Arriva Slovenija trdi, da je stavka nezakonita

4. september 2017 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vozniki avtobusov Arrive Slovenija bodo ob 8. uri začeli stavkati. Po napovedih stavkovnega odbora bodo med stavko vseeno izvajali šolske prevoze ter prevoze na in z dela.

Stavka je napovedana za celotno območje delovanja avtobusnih prevoznikov Alpetour potovalna agencija, Arriva Dolenjska in Primorska ter Arriva Štajerska. Zaradi stavke lahko pride do izpada nekaterih voženj na regionalnem, mestnem in mednarodnem linijskem prometu, prav tako lahko pride tudi do izpada šolskih prevozov otrok, opozarjajo v Arrivi, kjer še niso ocenili, kateri avtobusi bodo vozili in v kakšnem obsegu.

Stavkovni odbor je v nedeljo zvečer še čakal seznam linij, na katerih naj bi po mnenju družbe zagotavljali prevoze po zakonskem minimumu. Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf je povedal, da se bodo do zahtev družbe opredelili, ko jih dobijo. Napovedal pa je, da bodo v času stavke izvedeni šolski prevozi ter prevozi na in z dela.

Vozniki Arrive med drugim zahtevajo zvišanje urne postavke z manj kot pet na sedem evrov, ureditev delovnega časa, sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo med drugim urejala področje napredovanja in nagrajevanja, ter preklic sankcij, ki so jih bili deležni člani sindikata zaradi svojega sindikalnega dela. Vodstvo družbe je ocenilo, da so zahteve nerazumne in nerealne.

Vodstvo Arrive napoveduje sankcije

Pogajalci so se sicer v minulem tednu večkrat sestali, vendar do dogovora ni prišlo. Sindikalna stran je vmes predstavila nov predlog, za katerega pa je vodstvo ocenilo, da ni pomenil približevanja.

Vodstvo je na drugi strani predlagalo preložitev stavke in iskanje rešitve z mediacijo, vendar je stavkovni odbor to zavrnil, ker da na delodajalski strani ni pripravljenosti na rešitev. Vodstvo Arrive Slovenija, ki ima skupno okoli 970 zaposlenih, trdi, da bo stavka nezakonita, in napoveduje sankcije, v sindikatih pa so prepričani, da bo stavka zakonita.

G. C.