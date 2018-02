Kam naprej v šolo? Predstavitve še danes, nato na vrsti odločitev.

Bodočim študentom na voljo 18.481 mest, dijakom pa 23.644

10. februar 2018 ob 07:33,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bodoči študentje in dijaki se lahko tudi danes na informativnem dnevu seznanijo s študijskimi in srednješolskimi programi, na katerih bi želeli nadaljevati šolanje. Za lažjo odločitev so na fakultetah in srednjih šolah pripravili predstavitve programov.

Fakultete in srednje šole so bodočim študentom in dijakom vrata odprle že v petek in jim tako omogočile, da se na informativnem dnevu podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, s samim poklicem oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja. Skupno je po državi bodočim študentom na voljo 18.481 mest, dijakom pa 23.644.

Tako kot vsako leto bodočim brucem na teh zdaj že tradicionalnih informativnih dnevih pomagajo študenti oziroma študentske organizacije. Za bodoče ljubljanske študente je tako študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani pripravila brošuro z vsemi opisanimi fakultetami in akademijami, voznimi redi vlakov in avtobusov ter zemljevidom mestnih avtobusov. V njej so tudi zbrane informacije o ljubljanski družini ŠOU in njenih storitvah. Brošure delijo na različnih info točkah. Informatorji so na voljo tudi z nasveti.

Pomoč starejših študentov

Tisti, ki bodo obiskali fakultete mariborske univerze, se lahko po pomoč obrnejo na tamkajšnjo študentsko organizacijo, katere člani bodo na voljo pred fakultetami. Informatorji v prepoznavni modri barvi ter s sloganom Mene vprašaj bodo delili letake dobrodošlice s pomembnimi datumi in bodoče študente usmerjali do želenih fakultet. Ključne informacije so še na spletni strani ŠOU v Mariboru v Bruc priročniku. Na primorski univerzi so tudi danes člani primorske študentske organizacije skupaj s predstavniki študentskih svetov fakultet bodočim študentom na voljo z različnimi uporabnimi informacijami.

Osnovnošolcem pa z informacijami pomagajo člani dijaških skupnosti. Nabor informacij lahko najdejo tudi na spletnih straneh šol oziroma portalov, kot sta dijaki.info in dijaski.net.

V okviru letošnjih informativnih dnevov so v petek pripravili tudi dan odprtih vrat študentskih domov, na katerem so stanovalci študentskih domov bodočim študentom predstavili utrip študentskega življenja in jih povabili na vodeni ogled študentskih naselij.

Kaj pa, če je odločitev pretežka?

Mateja Gornik Mrvar s sektorja za srednje šole na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport tistim, ki še kljub informacijam, ki jih bodo dobili na informativnih dneh, ne bodo mogli sprejeti odločitve glede nadaljnjega šolanja, svetuje: "Če kandidati še niso sprejeli odločitve in morda kolebajo med posameznimi programi oziroma šolami, bo morda v pomoč obisk spletne strani mojaizbira.si, kjer bodo našli podatke o opisih poklicev, kje se lahko zaposli nekdo, ki zaključi določen program, katere šole in kje izvajajo določene programe, kakšne pripomočke uporablja pri delu, kakšno je njegovo delovno okolje ipd. Zanimiv pa je tudi projekt Zavoda RS za zaposlovanje z naslovom Kam in kako, v okviru katerega bodo devetošolci izvedeli, kateri poklic oziroma program bi bil morda lahko primeren zanje."

T. K. B.