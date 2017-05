Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marjan Šarec je napovedal kandidaturo za predsednika Slovenije. Foto: MMC RTV SLO Seveda se politika mora približevati ljudem, vendar to 'bližanje' ne pomeni, bom pomagal kositi travo ali se celo vključeval v dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo bolje od mene. Marjan Šarec o približevanju ljudem Je aktualnega predsednika Boruta Pahorja sploh mogoče premagati? Foto: BoBo Ljudje se naveličajo posebništva. Radi imajo stabilnost, umirjenost, radi se na nekoga obrnejo, ko jim je težko. O 'posebništvu' Sorodne novice Bo na predsedniških volitvah sploh potreben drugi krog? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamniški župan Marjan Šarec napovedal predsedniško kandidaturo

Je Boruta Pahorja mogoče premagati?

31. maj 2017 ob 09:31

MMC RTV SLO/STA

Na jesenskih predsedniških volitvah je kandidaturo napovedal tudi kamniški župan Marjan Šarec, ki je prepričan, da je napočil čas za zamenjavo generacij na najvišjih položajih.

"Sprejel sem odločitev, da kandidiram za predsednika republike na letošnjih volitvah. K temu ste me nagovorili ljudje, ki spremljate moje delo in me podpirate. Vaše dosedanje zaupanje je zame velika čast, a tudi odgovornost," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Marjan Šarec.

Za kandidaturo se je odločil, ker je prepričan, da je čas za zamenjavo generacij na najvišjih položajih. "Pred 26 leti so imeli priložnost ustvariti lepo zgodbo povsem na novo. Ni jim uspelo, zato je čas, da jih nadomesti pri skrbi za našo državo generacija, ki ima energijo in znanje," je dodal.

Šarec ne želi zgolj podlegati apatiji in kritizerstvu, temveč želi aktivno sodelovati pri spremembah, ki so nujne na vseh področjih. Vodilo njegove kampanje bo "Človek, skupnost, država". S tem geslom želi poudariti pomembnost vsakega od teh elementov ter njihovo nujno vzročno-posledičnost. "Brez ljudi ni skupnosti in brez skupnosti ni države. Država smo ljudje," je še zapisal.

"Resne funkcije se obravnavajo neresno"

V pogovoru za časopis Večer pa je dejal, da ob opazovanju razmer v državi vidi, da "nekateri nadvse resne funkcije obravnavajo nadvse neresno". Funkcija predsednika republike po njegovem mnenju ne bi smela biti zvezdniška. "Seveda se politika mora približevati ljudem, vendar to 'bližanje' ne pomeni, bom pomagal kositi travo ali se celo vključeval v dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo bolje od mene," je poudaril.

Je Boruta Pahorja sploh mogoče premagati?

Glede vprašanja, ali je aktualnega predsednika Boruta Pahorja na volitvah mogoče premagati, meni, da si ljudje na vseh področjih spet želijo umirjenosti. "Ljudje se naveličajo posebništva. Radi imajo stabilnost, umirjenost, radi se na nekoga obrnejo, ko jim je težko," je dodal.

Na vprašanje, kdo stoji za njegovo kandidatur, je odgovoril, da predvsem člani njegove stranke, Liste Marjana Šarca. "Strici iz ozadja" pa so po njegovih besedah "izgovor šibkih ljudi v ospredju". Šarec sicer namerava kandidirati s podpisi volivcev.

Marjan Šarec je univerzitetni diplomirani igralec, ki bo konec leta dopolnil 40 let. Že drugi mandat, od leta 2010, je župan Občine Kamnik. Preden je postal župan, je bil širši javnosti znan predvsem kot radijski in televizijski imitator znanih osebnosti, med njimi tudi nekdanjega predsednika republike Janeza Drnovška.

Poleg Šarca so kandidaturo na predsedniških volitvah doslej napovedali aktualni predsednik Borut Pahor, slovenski veleposlanik v Skopju Milan Jazbec, Milan Robič, Jožef Jarh ter Žiga Papež.

