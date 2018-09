Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Se bo Karl Erjavec še drugič zavihtel na stolček ministra za obrambo? Foto: BoBo Dodaj v

Kandidat za obrambnega ministra Karl Erjavec na zaslišanju

Zaslišanja ministrskih kandidatov

6. september 2018 ob 14:50,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 15:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred parlamentarno komisijo kot kandidat za ministra za obrambo nastopa Karl Erjavec, predsednik stranke DeSUS, ki je na obrambnem stolčku sedel že v Janševi vladi (2004–2008).

Večni minister Karl Erjavec se tako znova vrača na obrambno ministrstvo. In tako kot prvič – ko je v Janševi vladi podpisal pogodbo o nakupu patrij, bo tudi tokrat kot obrambni minister kupoval oklepnike. Vse je namreč pripravljeno za nakup 48 oklepnikov Bokser v vrednosti 306 milijonov evrov, a je nakup trenutno zamrznjen, saj temu nasprotuje Levica.

"Če bom potrjen kot minister, pričakujem, da bomo na obrambnem odboru dobro sodelovali, saj je ravno področje obrambe eno najpomembnejših, brez varnosti ni mogoče zagotavljati blaginje," je na predstavitvi pred odborom za obrambo v uvodu dejal Erjavec. "Koalicijski sporazum določa, da bomo še naprej ohranili Slovenijo kot varno državo, mislim, da je to izjemno pomembno, saj so se varnostne razmere v svetu precej spremenile," je dodal.

Erjavec je v nadaljevanju spomnil, da je naloge obrambnega ministra v preteklosti že opravljal v 8. slovenski vladi pod mandatarstvom Janeza Janše (2004–2008), a takrat so bile varnostne razmere v svetu mnogo boljše. "Takrat so bile ocene, da v naslednjih 20 letih Slovenija ni ogrožena, kar se tiče vojaških in drugih klasičnih groženj, opozarjalo pa se je tudi na grožnje zaradi spremenjenih podnebnih razmer, tudi Zahodni Balkan je v tistem času kazal pot k večji stabilnosti, danes pa so se te razmere spremenile, pojavljajo se številne nove grožnje, ki so se takrat zdele še zelo oddaljene," je pojasnil kandidat za obrambnega ministra.

Kibernetski napadi, migracije in terorizem

"Kibernetske grožnje, množične migracije, terorizem, ki sicer obstaja že ves čas, a ne v takšni obliki, kot ga opažamo v zadnjih letih zlasti na območju Evrope," je naštel nove varnostne grožnje, s katerimi se spoprijema Slovenija, in dodal, da se tako postavlja vprašanje, ki je zapisano tudi v koalicijski pogodbi, da bi bilo treba proučiti ustreznost sistema nacionalne varnosti. "Ne mislim zgolj Slovenske vojske (SV), ampak tudi področje zaščite in reševanja, policijo, obveščevalne službe, preveriti je treba, ali imajo te službe prave odgovore na vse nove varnostne izzive," je sklenil misel.

