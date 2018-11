Kdo bo v nedeljo, 2. decembra, mariborski zmagovalec? Foto: MMC RTV SLO Arsenovič je dejal, da je Maribor v povezavi z državo in boljšim črpanjem evropskih sredstev sposoben doseči bistveno več. Foto: MMC RTV SLO Kangler je dejal, da se karte v drugem krogu volitev vedno premešajo na novo. Foto: MMC RTV SLO

Kandidata za mariborski županski stolček o brezposelnosti in vinski kleti

Lokalne volitve 2018 – soočenje Maribor

30. november 2018 ob 22:33,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 22:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Za mariborski županski stolček se bosta v drugem krogu volitev potegovala Saša Arsenovič in Franc Kangler. V studiu sta soočila vizijo za prihodnost mesta in komentirala brezposelnost. Oba bi kot župana kupila Vinagovo vinsko klet.

V prvem krogu lokalnih volitev je bila mariborska volilna udeležba v drugi največji slovenski občini skoraj 50-odstotna. Med 18 kandidati, ki so se potegovali za županski stolček, je največ glasov, 38,16 odstotka, dobil Saša Arsenovič (SMC), na drugo mesto pa se je uvrstil nekdanji župan Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – Nova Ljudska stranka Slovenije), ki je dobil 31,37 odstotka glasov. Kanglerja podpirajo SDS, SLS in SNS, Arsenoviča pa SD, DeSUS ter lista kolesarjev in pešcev in nekaj drugih list. Kdo bo prepričal več volivcev v nedeljo, 2. decembra?

Kdo od kandidatov, ki niso prišli v drugi krog, vama je obljubljal podporo? "Ne gre za obljube, v drugem krogu se karte vedno premešajo na novo, prepričan sem, da so v Mariboru tudi se," je odgovoril na novinarkino vprašanje Kangler.

"Vesel sem široke podpore drugih list in strank, ki pokrivajo vse segmente družbe, od upokojencev, mladih, do pešcev in kolesarjev ter etabliranih strank, kot sta SD in DeSUS," pa je dejal Arsenovič.

Kako bi rešila brezposelnost?

Kangler je dejal, da je brezposelnost v Mariboru skrb vzbujajoča. "Velikokrat sem bil razočaran nad državo, saj so bile občine prevečkrat prepuščene same sebi," je prepričan. Treba je ustaviti izseljevanje mladih, denarja je dovolj, treba je izgraditi neprofitna stanovanja in v mesto pripeljati delovna mesta.

"Maribor je v negativnem trendu, a z boljšim delom in boljšo komunikacijsko strategijo lahko trend obrnemo navzgor, mesto že zadnjih dvanajst let jamra in išče krivce v Ljubljani in ne vem kje še vse, a verjamem, da smo mi sami v povezavi z državo in boljšim črpanjem evropskih sredstev sposobni narediti bistveno več," pa je na vprašanje odgovoril Arsenovič.

Vinagova vinska klet v središču mesta

"Mariborska vinska klet t. i. Vinagova vinska klet je zelo pomembna za Maribor, sploh glede na to, da imamo najstarejšo trto na svetu, gre za kulturno dediščino, žalostno je, da so se arhivska vina prodala, kriv je človeški faktor, podobno smo zapravili tudi pivovarno Talis," je menil Kangler in pritrdil, da bi od stečajnega upravitelja poskušal kot župan klet odkupiti. Bila bi lahko odlično izhodišče za zavod za turizem, je dodal.

"To je velik izziv, gre za veliko kulturno dediščino mesta, tako pivovarske kot vinske industrije, gre za še enega izmed mariborskih neizkoriščenih biserov in potencialov, kjer pa je treba najprej narediti zgodbo in potem kleti dati vsebino, če bi mestna občina imela na voljo denar, bi ga gotovo vložil v ta projekt," je tudi Arsenovič pritrdil, da bi investiral v Vinagovo klet, saj je strateškega pomena za razvoj turizma v mestu.

Vabljeni k ogledu celotnega soočenja, ki ga je v studiu TV Slovenija vodila Rosvita Pesek, v priloženem videu.

VIDEO Lokalne volitve 2018 - Maribor

G. K.