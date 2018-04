Kar četrtino zaposlenih v Sloveniji bi v prihodnosti lahko zamenjali stroji in naprave

Delovno poročilo OECD opaža, da avtomatizacija bolj ogroža nizkokvalificirana delovna mesta in tista delovna mesta, ki jih zasedajo mladi. Zato organizacija poudarja potrebo po zagotavljanju delovnih izkušenj mladim že med izobraževanjem ter možnosti prekvalificiranja in socialne zaščite za tiste delavce, katerih delo bodo v prihodnje morda opravljali stroji.

Usposabljanja

V državah OECD je okoli 40 odstotkov zaposlenih vključenih v usposabljanje, povezano z delovnim mestom, a pogosto gre za le nekaj ur letno, ugotavlja poročilo. Tudi tukaj so podatki po državah različni. V Turčiji in Grčiji se je na primer usposabljanja v letu pred opravljeno raziskavo udeležilo 16 odstotkov delavcev, na Danskem in Novi Zelandiji pa skoraj 60 odstotkov. V Sloveniji je delež zaposlenih, vključenih v tovrstno usposabljanje, malo pod 40-odstotnim povprečjem OECD-ja. So pa slovenski delodajalci nadpovprečno usposabljali nižje kvalificirane delavce.