Katič: Če bo ogroženo življenje, bom zagovarjala umik vojakov

Seja odbora o izjavi ministrice glede umika vojakov iz Iraka

22. november 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za obrambo Andreja Katič je na odboru DZ-ja za obrambo pojasnila okoliščine izjave o morebitnem umiku slovenskih vojakov iz Iraka.

Kot smo že poročali, je obrambna ministrica Andreja Katič izjavila, da bodo verjetno predlagali umik slovenskih vojakov iz Iraka in jih preusmerili v okrepitev drugih mednarodnih operacij in misij, v katerih Slovenija že sodeluje.

Ministrica je zdaj v državnem zboru (DZ) pojasnila okoliščine nastanka omenjenega novinarskega prispevka na TV Slovenija in pojasnila, da se je novinarsko vprašanje nanašalo na zaostritev razmer v iraškem Kurdistanu. "Če bo mene novinar vprašal, kaj bo, če se bodo razmere na nekem območju tako poslabšale, da bo ogroženo življenje slovenskih pripadnikov, bom vedno zagovarjala umik naših vojakov," je poudarila.

Načelnik generalštaba SV Andrej Osterman pa je poslancem pojasnil, da generalštab ni podal pisnega predloga za umik iz Iraka. Katičeva pa je pripomnila, da sta se z Ostermanom zaradi zaostritve razmer v Iraku večkrat pogovarjala o morebitni evakuaciji vojakov. To je potrdil tudi Osterman in povedal, da sta o tem govorila tri dni zapored konec oktobra.

Slovensko usposabljanje pešmerg

Predstavila je tudi trenutne razmere v Iraku. Slovenija je z usposabljanjem pešmerg po njenih besedah pomembno prispevala k nacionalnim ciljem in ciljem koalicije za osvoboditev ozemlja pod nadzorom Islamske države, posebej na območju Mosula. Ministrica meni, da je slovenska vojska uspešno dosegla cilje v okviru svojega poslanstva in da je bila učinkovita.

"Je pa dejstvo, da bo dolgoročna stabilizacija Iraka zahtevala dodatna prizadevanja, kar prepoznavata tudi EU in Nato," je dejala Katičeva in pojasnila, da Slovenija z ostalimi zaveznicami preučuje nadaljnje možnosti sodelovanja na območju. Dodala je, da Slovenija v dogovoru s partnerji razmišlja o preusmeritvi prispevka v Iraku pod okrilje Nata. Povedala je še, da se bo Slovenija o vrnitvi sil iz Iraka dogovorila s partnerji, posebej z Nemčijo, do konca leta 2018, če bodo razmere take, kot so sedaj.

Po napovedih ministrice se bo Slovenija tudi pozitivno odzvala na pozive k okrepitvi prispevka v operaciji Odločna podpora v Afganistanu.

Kritike ministrice

Več članov odbora je bilo kritičnih do omenjenih izjav ministrice za TV Slovenija. Kot je dejal predsednik odbora Žan Mahnič iz SDS-a, so vznemirile zaveznice v Natu, še posebej Nemčijo. Po njegovih besedah so zaradi tega klicali na pogovore slovenskega obrambnega atašeja v Nemčiji, v zvezi Nato je zavladala panika.

Marjan Dolinšek iz SMC-ja je menil, da je ministrica s svojimi izjavami povzročila škodo v tednih, ko tečejo postopki za implementacijo arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško. "Nehajmo se sprenevedati, da se to ni zgodilo, da v Natu tega niso slišali," je še pozval.

"Izjava ministrice ni napačna"

"Izjava ministrice ni napačna, ker jo skrbi varnost slovenskih pripadnikov v misiji," je po drugi strani ocenil Franc Jurša iz Desus-a in dodal, da bi se moral parlamentarni odbor sestati, če ministrice ne bi skrbelo.

Člani odbora so zavrnili predlagani sklep, po katerem odbor ministrico poziva, naj ne daje izjav, o katerih se prej ni posvetovala s predsednikom vlade in zunanjim ministrom. Več poslancev je v razpravi sicer menilo, da je bila današnja seja sklicana "z zamudo", saj je ministrica sporne izjave dala pred skoraj dvema tednoma, in preveč na hitro. Predsednik odbora Mahnič jo je namreč sklical v torek.

G. K.