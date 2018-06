Kdo bo finančni minister?

6. junij 2018

Vprašanje, kdo bo vodil finančno ministrstvo, je takoj za vprašanjem premierstva najpomembnejše. A stranke konkretnih imen svojih kandidatov za zdaj ne razkrivajo.

Najprej mandatar, nato vladna koalicija in kmalu zatem minister oziroma ministrica za finance – tako bi lahko povzeli vrstni red pri sestavljanju vlade. Kljub napovedim, da lahko pred oblikovanjem vlade mine precej časa, se oziramo k položaju finančnega resorja. Pred volitvami nobena od strank, ki bi lahko sestavljale koalicijo, ni razkrila kandidata ali kandidatke za vodenje finančnega ministrstva. Razlog – da mediji ne bi raztrgali ugleda imenovanega posameznika.

Finančnega ministra ali ministrico postavljamo ob bok predsedniku ali predsednici vlade. Resor razpolaga z največ denarja, tudi za pokojnine, upravlja likvidnost države in njen zunanji dolg. V 12 letih se je na položaju zvrstilo 10 imen. Mitja Gaspari in Dušan Mramor sta ministrstvo vodila več kot enkrat. Da imajo ime oziroma se pogovarjajo o kandidatih, so v petek pred volitvami na našem radiu povedali prisotni predsedniki strank. Marjan Šarec je zatrdil, da se v stranki za finančno ministrstvo pogovarjajo o štirih ljudeh, Dejan Židan je govoril o razgovorih z gospo in gospodom, Miro Cerar ima v mislih dve ali tri imena, Luka Mesec ima nabor levih ekonomistov, Nova Slovenija (NSi) bi laže prispevala gospodarskega kot finančnega ministra, menda so se pogovarjali o enem kandidatu, a se niso uskladili. SDS v minulih vladnih mandatih ni imel finančnega ministra iz svojih vrst, izstopa pa nekdanji državni sekretar Andrej Šircelj.

Izzivi so se nabrali

Novi finančni minister bo moral takoj stopiti v stik z Brusljem glede prodaje NLB-ja do konca 2019, postavljen bo pred najmanj 260-milijonsko zahtevo javnega sektorja, verjetno bo na mizo dobil zapleteno materijo iskanja zaščite za NLB pred hrvaškimi izvršbami. Pregledati bo moral sicer že sprejeti proračun za 2019. V Bruslju bo moral prispevati k pogovorom o poglabljanju monetarne unije in se pogajati o čim večjem izplenu za Slovenijo v prihodnjem evropskem proračunu oziroma večletnem okviru. Na grbi bo imel zahtevna vprašanja o upravljanju državnega premoženja in morebitnem spreminjanju davkov. Zato je vprašanje, kdo bo vodil finančno ministrstvo, takoj za tem, kdo bo vodil vlado, najpomembnejše.

Maja Derčar, Radio Slovenija