Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Člen, ki prepoveduje hranjenje vrednostnih papirjev odvetnikom in notarjem, ostaja odprt. O njem bo na februarski seji odločal DZ, do takrat pa bodo poslanci koalicije skušali najti ustreznejšo rešitev. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo bo lahko hranil vrednostne papirje?

Odbor DZ-ja za finance in monetarno politiko

2. februar 2017 ob 13:34,

zadnji poseg: 2. februar 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbor DZ-ja za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, ki dovoljuje vodenje in hrambo vrednostnih papirjev le investicijskim družbam in bankam.

Do zdaj so te storitve lahko opravljali tudi odvetniki in notarji, če bodo to lahko počeli tudi v prihodnje še ni jasno, saj bo o tem na februarski seji odločal DZ.

S predlagano novelo zakona se tako opravljanje pomožne investicijske storitve hrambe in vodenja finančnih instrumentov za račun strank kot samostojne dejavnosti dovoljuje le investicijskim družbam in bankam, je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. Osebe, ki te storitve opravljajo, namreč samo v tem primeru nadzoruje Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imetniki vrednostnih papirjev pa so vključeni v sistem jamstva, je še dodal.

Če bo novelo potrdil tudi DZ, bi to pomenilo prepoved sheme Delniška opora, ki jo v VZMD-ju ponujajo imetnikom vrednostnih papirjev kot eno izmed možnosti za prenos delnic s pred kratkim ukinjenih registrskih računov pri KDD-ju. Ta vlagateljem za plačilo devet evrov ponuja prenos njihovih delnic na skrbniški račun pri odvetniku, glasovalne pravice zanj pa izvaja VZMD.

NSi: Gre za poseg v svobodno gospodarsko pobudo

Po mnenju NSi prepoved vodenja in hrambe vrednostnih papirjev odvetnikom in notarjem posega v svobodno gospodarsko pobudo, poleg tega pa ni potrebna, saj je premoženje malega delničarja povsem varno že pri hrambi na fiduciarnem računu, z njim pa niti odvetnik niti notar ne smeta in ne moreta razpolagati. Zato so predlagali črtanje prepovedi opravljanja teh storitev odvetnikom in notarjem.

Za takšno rešitev so se zavzemali tudi v VZMD-ju, medtem ko so v društvu Mali delničarji opozorili, da lahko imetnika vrednostnih papirjev vstop v Delniško oporo stane celo več, kot če bi jih prenesel na klasični trgovalni račun.

Predsednik VZMD-ja Kristjan Verbič je Delniško oporo zagovarjal kot najboljšo možnost ukinjanju registrskih računov, ki daje malim vlagateljem možnost, da ohranijo svoje vrednostne papirje iz naslova privatizacije. "Borznoposredniške družbe so zavrnile odprtje trgovalnih računov na deset tisoč delničarjem, ker naj bi njihove delnice ne bile nič vredne. Pri nas so dobrodošli," je povedal.

Odbor NSi-ja in SDS-a ni podprl

Vendar odbor dopolnila NSi-ja ni podprl, prav tako ne predloga SDS-a, naj omejitev ne velja za tiste odvetnike in notarje, ki bi pridobili dovoljenje ATVP-ja. So pa poslanci koalicije napovedali, da bodo do obravnave predloga novele zakona na februarski seji DZ-ja razmislili o ustreznejši rešitvi, zato je odbor sprejel dopolnilo, s katerim je člen ostal odprt in ga bo še mogoče spreminjati. Janko Veber (SD) je celo menil, da bi bilo najbolje vse vrednostne papirje vrniti nazaj na KDD.

Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša tudi evropsko zakonodajo, med drugim glede višine glob, ki jih ATVP lahko izreče kršiteljem zakona.

Sa. J.