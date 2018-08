Kdo so LMŠ-jevi širši javnosti neznani ministrski kandidati?

Sestava nove vlade dobiva jasen obris

27. avgust 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 27. avgust 2018 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Dokončno odločitev o vstopu v vlado bodo sprejemale stranke SMC, SD in LMŠ, hkrati pa bodo še potrjevale svoje ministrske kandidate. Vlada tako polagoma dobiva (skoraj) dokončen ministrski obris.

Sestava nove vlade je v nedeljo dobila jasen obris. V stranki LMŠ – kot zadnji od petih strank prihodnje koalicije – so namreč izbrali svoje ministrske kandidate, je poročal Radio Slovenija. To so Andrej Bertoncelj za finance, Samo Fakin za zdravje, Boštjan Poklukar za notranje zadeve in Tugomir Kodelja za javno upravo.

Z izjemo Fakina so imena ministrskih kandidatov LMŠ-ja precej neznana, a ravno Fakina, če bo prevzel vodenje ministrstva, med LMŠ-jevimi kandidati čaka najzahtevnejše delo. Prihodnji minister se bo moral namreč znajti v navzkrižju številnih interesov, zahtevni nalogi pa naj bi bil Fakin po mnenju predsednika Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Konrada Kuštrina in direktorja združenja zdravstvenih zavodov Metoda Mezka kos. Fakina sta oba opisala kot dobrega poznavalca zdravstvenega sistema, ki ve, kateri so pravilni koraki za zdravstvo.

Od novega zdravstvenega ministra pričakujeta, da se bo najprej lotil vprašanja podfinanciranosti zdravstvenega sistema in zagotavljanja dodatnih finančnih virov. Zdravstveni zavodi pri svojem delovanju tudi potrebujejo večjo avtonomijo, zato med prvimi zakonodajnimi rešitvami izpod njegovih rok Mezek pričakuje zakon o vodenju in upravljanju zdravstvenih zavodov.

Kdo so LMŠ-jevi kandidati?

Veliko večja uganka kot Fakin pa ostajajo Bertoncelj, Poklukar in Kodelja. Bertoncelj, kandidat za finančnega ministra, zdaj opravlja delo začasnega člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Bertoncelj je bil začasno v upravo SDH-ja za največ eno leto imenovan konec aprila, nastopil pa jo je na začetku maja. Nadzorni svet SDH-ja se bo zaradi njegove kandidature že prihodnji teden sešel na izredni seji, nadzorniki naj bi popolnili upravo in s tem zagotovili nemoteno in stabilno poslovanje. Čeprav Bertonclju nihče ne oporeka visoke ravni ekonomskega znanja in njegovega poznavanja farmacevtske panoge, dolga leta je bil namreč zaposlen v Leku, izpopolnjeval pa se je tudi čez lužo, očitki letijo na njegovo politično neizkušenost. Prav tako ostajajo pomisleki, ali bo zdržal pritiske po čezmernem zadolževanju in delitvi denarja.

Z očitki o politični neizkušenosti se spopada tudi 58-letni Tugomir Kodelja, kandidat za ministra za javno upravo. Kodelja, sicer diplomirani ekonomist, je svojo kariero po poročanju Radia Slovenija začel v Drogi Portorož in jo nato nadaljeval v avtomobilski industriji. Delal je v podjetjih Avtoplus in Citroën Slovenija, za delo v zadnjem mu je francoski predsednik podelil viteštvo – nacionalni red za zasluge. Leta 2014 se je preusmeril v ekonomskoposlovno svetovanje, najprej v Münchnu in nato v Sloveniji, vmes je krajši čas vodil novogoriško enoto AC Cosmosa.

Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pravi, da za Kodeljo do zdaj še ni slišal. Opozarja pa, da prihodnjega ministra takoj čakajo pogajanja s sindikati javnega sektorja in da sto dni časa za uvajanje ne bo imel. Tudi vodja druge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je pojasnil, da mu Kodelja ni poznan, zato ga težko ocenjuje kot kandidata za ministra za javno upravo. Upa pa, da pozna področje v tolikšni meri, da se bo lahko nemudoma spopadel z izzivi, ki ga čakajo. Kodeljev prvi stik z realnostjo bodo tako speče stavke javnega sektorja, kako se bo Kodelja, če bo nastopil funkcijo ministra, znašel v vlogi vladnega pogajalca, pa za zdaj ni mogoče vedeti.

V javnosti ni znan niti Poklukar, kandidat za notranjega ministra. Poklukar, po izobrazbi magister javne uprave, je od leta 1991 zaposlen na ministrstvu za obrambo, od leta 2015 dela na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, leta 2017 pa je prevzel vodenje Centra za obveščanje Kranj.

Omenjene kandidate morajo potrditi še člani izvršnega odbora LMŠ-ja, ki se bodo sešli pozno popoldne.

Odločitve tudi v SD-ju in SMC-ju

Za isti čas sta sklicana tudi organa SD-ja in SMC-ja, na katerih bodo potrdili svoje ministrske kandidate in se tudi dokončno odločali o vstopu v vlado Marjana Šarca. Presenečenj ni pričakovati, Šarčeva vlada je tako dobila celoten obris. Mandatar pogovore z vsemi ministrskimi kandidati predvideva za prihodnje dni.

Peterica strank bo prihodnje sodelovanje zapečatila predvidoma v četrtek s podpisom koalicijskega sporazuma, dan pozneje bo predsednik vlade Šarec v državni zbor vložil listo ministrskih kandidatov. Vse potrebno za sestavo nove vlade bodo po besedah novega predsednika Dejana Židana uredili tudi v državnem zboru, kjer morajo oblikovati odbore, pred katerimi bodo ministrski kandidati zaslišani 7. in 10. septembra. DZ bo o Šarčevi vladi odločal tri dni pozneje, torej 13. septembra, je še poročal Radio Slovenija.

Neuradni seznam kandidatov (nekateri so še nepotrjeni):

Ministrstvo Kandidat Stranka Finance Andrej Bertoncelj LMŠ Zdravje Samo Fakin LMŠ Notranje zadeve Boštjan Poklukar LMŠ Javna uprava Tugomir Kodelja LMŠ Gospodarstvo, tehnologija Zdravko Počivalšek SMC Okolje in prostor Jure Leben SMC Delo, družina, socialne zadeve Ksenja Klampfer SMC Zunanje zadeve Miro Cerar SMC Šolstvo, znanost, šport Jernej Pikalo SD Pravosodje Andreja Katič SD Kultura Dejan Prešiček SD Infrastruktura Alenka Bratušek SAB Razvoj in kohezija Marko Bandelli SAB Slovenci v zamejstvu Peter Jožef Česnik SAB Obramba Karl Erjavec DeSUS Kmetijstvo Aleksandra Pivec DeSUS

VIDEO Znan je neuradni seznam kandidatov za ministre

Al. Ma., Sa. J.