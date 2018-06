Keber: Za odstop sem se odločil, ker nisem mogel uresničevati zadanih ciljev

K odstopu Dušana Kebra so očitno vodila notranja nesoglasja v organizaciji

27. junij 2018 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dušan Keber, ki je odstopil z mesta predsednika Rdečega križa Slovenije (RKS), ne želi govoriti o podrobnostih odstopa. Generalna sekretarka RKS-ja Renata Brunskole pa zagotavlja, da sta dobro sodelovala, zato jo je odstop presenetil.

Brunskoletova je tako Kebru kot Zvonki Ješelnik, ki je odstopila z mesta podpredsednice, hvaležna za njun trud, delo in sodelovanje. "Veliko dobrega smo naredili za ljudi, ki potrebujejo pomoč," je izpostavila.

Keber ne želi razkrivati podrobnosti odstopa. "Menim, da sem v odstopni izjavi napisal dovolj. Tako sem se odločil, ker nisem mogel uresničevati ciljev, ki sem si jih zadal," je dejal.

"Mojega odstopa ne pogojujejo osebni razlogi; narekuje ga spoznanje, da svojega znanja in izkušenj ne morem uporabljati v prid organizaciji, ki ji predsedujem," je zapisal v ponedeljkovi odstopni izjavi. Tisti, ki jih bo njegov odstop presenetil, se morajo po njegovih besedah vprašati, zakaj v dveh letih odhaja že drugi predsednik oziroma predsednica.

Še vedno ima voljo za razreševanje problemov, ki stojijo pred RKS-jem, je zagotovil v izjavi. Vendar je dodal, da ne čuti ustrezne podpore, ki bi jo nujno potreboval. "Še več, v zadnjih mesecih sem doživel primere nezaupanja in celo podtikanj, ki so me prizadela," je priznal.

Svojih nadaljnjih načrtov v izjavi ni želel razkriti. "V življenju imam veliko stvari za početi," je dejal.

Začasno vodstvo RKS-ja

Glavni odbor RKS-ja je v torek imenoval začasno vodstvo. Zakonita zastopnika RKS-ja sta postala podpredsednica RKS-ja Irena Nečemer in član glavnega odbora Alojz Kovačič. Glavni odbor je sklenil še, da zastopata RKS do volilnega zbora članov RKS-ja, ki bo leta 2019 in na katerem bodo izvedli volitve predsednika RKS-ja, so sporočili.

Postopek volitev predsednika in podpredsednikov v skladu s statutom RKS vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje glavni odbor. Mandatna doba traja štiri leta.

G. C.