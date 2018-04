Ker 13. maj ostaja datum referenduma, že tečejo roki za referendumska opravila

Kampanja se bo uradno začela 13. aprila

3. april 2018 ob 08:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred ponovnim glasovanjem na referendumu o zakonu o drugem tiru, ki bo 13. maja, se začenjajo referendumska opravila. Vsi, ki bodo želeli vstopiti v referendumsko kampanjo, se lahko do 17. aprila prijavijo kot organizator kampanje.

Ker je vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Vilija Kovačiča na datum, ki ga je Državna volilna komisija izbrala za ponovitev referenduma, začenjajo že danes teči roki za izvedbo referendumskih opravil. Uradna predreferendumska kampanja se bo začela 13. aprila. Trajala bo do 11. maja opolnoči.

Volivci, ki stalno prebivajo v tujini, bodo lahko na referendumu glasovali po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, a morajo to do 27. aprila sporočiti DVK-ju. Tudi volivci v bolnišnicah, zaporih ali domovih za upokojence bodo lahko glasovali po pošti, za tak način glasovanja pa se morajo prijaviti do 2. maja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo to na dan glasovanja lahko storili na posebnih voliščih, imenovanih omnia. Do tega dne bo mogoče zaprositi tudi za glasovanje na domu, za glasovanje v Sloveniji pa se lahko prijavijo tudi volivci, ki sicer stalno prebivajo v tujini. Rok, do katerega je mogoče zahtevati posebne oblike glasovanja, je 9. maj.

Med 8. in 10. majem pa bo na sedežih okrajnih volilnih komisij oziroma upravnih enotah glas mogoče oddati predčasno.

Septembra glasovalo 20,5 % volivcev

Referendum o zakonu o drugem tiru je potekal 24. septembra, udeležilo se ga je 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka.

A. S.