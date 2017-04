Kljub blažjemu nadzoru na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško še vedno zastoji

Hrvaška policija opustila sistematični nadzor vseh potnikov

9. april 2017 ob 10:01,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 16:15

Kljub milejšemu nadzoru potnikov je tudi danes na mejnih prehodih s Hrvaško gneča, a so čakalne dobe nekoliko krajše kot včeraj. Predsednik vlade Miro Cerar je napovedal, da bosta Slovenija in Hrvaška Evropski komisiji predlagali ustrezne sprememba nadzora.

"Izvajanje evropske uredbe na meji med Hrvaško in Slovenijo je v zadnjih dneh pripeljalo do povsem nevzdržnih razmer. Zato sem se včeraj zvečer o tem pogovarjal tudi s premierjem Hrvaške (Andrejem) Plenkovićem. Ugotovila sva, da je to stanje nesprejemljivo, zato bosta Slovenija in Hrvaška naslovili predloge na Evropsko komisijo, da se ta režim čim prej ustrezno spremeni," je prek Twitterja sporočil Cerar.

Slovenija bo celovito informacijo o stanju in predloge predstavila tudi na delovnem sestanku o izvajanju sistematičnega nadzora na zunanjih schengenskih mejah, ki ga je za začetek tedna sklical evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos.

Okvirne čakalne dobe po podatkih policije ob 16.00:

Mejni prehod Izstop iz države Vstop v državo Obrežje osebna vozila 1 ura 30 minut, avtobusi 2 uri osebna vozila in avtobusi 1 ura 30 minut Dragonja 30 minut 30 minut Starod 1 ura 30 minut 1 ura in 30 minut Gruškovje 1 uri 40 minut Slovenska vas 1 ura /

Policija po potrebi opušča sistematični nadzor pri potnikih

Na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve poudarjajo, da so bili na podlagi analize tveganja in ocene razmer na zunanji schengenski meji v skladu z uredbo sprejeti ukrepi, s katerimi bodo poskušali zmanjšati čakalne dobe na mejnih prehodih. To pomeni, da policija po potrebi in upoštevajoč načelo sorazmernosti začasno opušča sistematični nadzor pri potnikih, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje. Ukrepi se bodo izvajali do normalizacije razmer, še navajajo na ministrstvu. Tudi hrvaška policija je v soboto začela izvajati ciljno usmerjena preverjanja potnikov namesto v petek uveljavljenega sistematičnega nadzora vseh, ki prestopajo mejo, kar je pomenilo nadzor tudi državljanov EU-ja.

Ustvarili smo interaktivni zemljevid, ki ga lahko tudi povečate in si ogledate, na katerih mejnih prehodih so trenutno čakalne dobe, ob kliku na posamezno ikono pa se vam izpiše, kako dolgo se čaka pri izstopu in vstopu v državo za osebna in tovorna vozila ter avtobuse.

