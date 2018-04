Kmalu prenovljen rtvslo.si, vabljeni k predogledu

1. april 2018 ob 19:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Multimedijski portal RTV Slovenija bo kmalu doživel celovito prenovo. Beta različica je cenjenemu bralstvu že na voljo za ogled, komentarje in kritike.

Beta različica prihajajočega prenovljenega MMC portala je na voljo na tem naslovu:

https://beta.rtvslo.si

Vaše pripombe, kritike in predloge sprejemamo na slednjem e-poštnem naslovu: mmc@rtvslo.si

Stran bo rasla v prihodnjih mesecih

Za vaš čas in uvid se zahvaljujemo.

Ker gre za delovno stran, številne načrtovane funkcionalnosti še niso vključene - denimo komentarji, v končni pa seveda bodo. Podobno velja za koristne informacije, športne izide, statistiko ... V prihodnjih mesecih bo cenjeno bralstvo MMC-ja spremljalo, kako na naslovu beta.rtvslo.si raste nova spletna stran Radiotelevizije Slovenija z vsemi dodanimi možnostmi in odzivi na vaše predloge.

Obstoječa stran rtvslo.si bo delovala vzporedno. Ko bo ugasnila, bo mesto prepustila prenovljeni. Pri tem stare vsebine ne bodo izgubljene ali arhivirane, temveč v novi preobleki še vedno dostopne. Praksa je tu različna od denimo BBC-ja, ki je po prenovah stare članke včasih pustil na zapuščeni platformi (primer), ali Guardiana, ki je dalj časa vzporedno ponujal dve različici.



Na novi.rtvslo.si so v novi preobleki predstavljene vsebine, ki jih ustvarja Uredništvo za nove medije: novice, intervjuji, zgodbe, kolumne, recenzije in aktualne video novice.

Dostopne tuje nadaljevanke, dokumentarci ...

Na spletnem mestu rtvslo.si je po novem na voljo tudi več video vsebin. Registrirani uporabniki bodo lahko dostopali tudi do tujih dokumentarnih oddaj, filmov, nadaljevank, risank in drugih vsebin. Vsebine tuje produkcije bodo praviloma dostopne sedem dni od vsakega predvajanja na Televiziji Slovenija.

Hkrati se uvaja spremenjen način brezplačnega dostopa do video vsebin domače produkcije, saj bo tudi za te vsebine, starejše od tedna dni, potrebna brezplačna registracija oz. prijava. Ta sprememba je prvi korak v smeri širjenja geografske dostopnosti ponudbe video vsebin, saj bodo registrirani uporabniki v prihodnosti lahko dostopali do nekaterih vsebin, sicer geoblokiranih, tudi v tujini. Za ogled video vsebin domače produkcije, ki so v arhivu manj kot sedem dni po predvajanju na Televiziji Slovenija, registracija oziroma prijava ne bo potrebna.



MMC vam že 17 let vam poskuša ponuditi kar najboljši splet vsebin. Za vas smo vedno na voljo v uredništvu in na posameznih oddelkih, še posebej toplo pa se zahvaljujemo za vaše pripombe na mmc@rtvslo.si.

Galerija: razvoj rtvslo.si skozi čas

Multimedijski center RTV Slovenija