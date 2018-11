Ko človek obleži v lastnih izločkih in čaka na pomoč sosedov ali nevladnikov

Razkorak med teorijo in prakso zdravstvene oskrbe brezdomcev z zdravstvenimi težavami.

30. november 2018 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob vstopu v sobo naletiva na možaka stisnjenega ob spodnji rob postelje, kjer je bila vzmetnica še suha. Rjuha, ki jo je odmaknil na drugo stran postelje je bila popolnoma rumena, mož pa je imel do kolen spuščene hlače in plenico. "Malo sem moker," nama potarna ob vstopu, medtem ko sodelavec društva Kralji ulice pričenja z organizacijo sanacije nevzdržnih razmer.

"Vidiš. Mi bi tukaj morali izvajati strokovne programe s področja socialnega dela, tako pa moramo menjati plenice," se nasmehne, medtem ko ugotavljava, kako pravilno namestiti novo plenico.

Možaka na postelji, sem sicer prvič spoznal nekaj tednov pred tem srečanjem. Ob mojem prvem obisku je mož v petdesetih letih svojega življenja prav tako ležal na postelji, saj je zaradi šibkega zdravstvenega stanja gibalno zelo omejen. Zdravstveni izvid vključuje dve strani diagnoz, med njimi tudi cirozo jeter in alkoholno demenco, ki sta posledica več desetletij zlorab alkohola in prepovedanih drog. Mož je bil dolga leta brezdomec. Preden je po letih čakanja le dobil dodeljeno bivalno enoto za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih, a so ga obenem dohitele zdravstvene težave, zaradi katerih nima moči za samostojno gibanje.

Kljub vsem diagnozam je mož pri polni zavesti in sposoben pogovora. Pripoveduje mi o odraščanju, izkušnjah v vojski, zgodbe iz časov, ko se je zdravil v komuni in pove, da ima tudi hčerko, ki pa je že deset let ni videl. Večjo težavo pa mu predstavlja kratkoročni spomin. Tako ne ve natančno kdaj je nazadnje jedel. Pripoveduje tudi, da je bil včeraj v bolnišnici, čeprav sodelavci Kraljev ulice povedo, da je bil nazadnje v bolnišnici pred dobrim tednom dni.

A sodelavci društva Kralji ulice povedo, da je njegovo zavedanje sveta okoli sebe odvisno od dneva. Tako pridejo tudi dnevi, ko sodelavcev društva, ki mu redno pomagajo sploh ne prepozna. Prav tako ni sposoben sam opravljati potrebe, niti zadrževati urina. Ob najinem zadnjem obisku je najprej potarnal, da je lačen, zato sva mu prinesla sendvič, čeprav je imel ob postelji v plastični embalaži shranjen pasulj, ki pa ga ni mogel sam odpreti. Še slabše je z zdravili, saj ima predpisanih več različnih tablet, ki jih mora jemati zjutraj, popoldne in zvečer, a se mož ne zaveda dobro kdaj mora vzeti katera zdravila, prav tako pa ima težave s kratkoročnim spominom. Tako sodelavca društva le nekaj minut po tem, ko mu ta da zadnjo tableto vpraša, "Kaj pa zdravila?" Preden ga zapustiva se sodelavcu društva zahvali za to, da ga je preoblekel in mu zamenjal posteljnino preden sprijaznjeno reče "Vidiš, z mano so same težave."

Pri oskrbi omejen na dobro voljo sosedov in nevladnikov

Mož je le eden od starejših uporabnikov društva Kralji ulice, ki so ga dohitele zdravstvene posledice življenja na ulici in zlorabe alkohola in drog. Upanja zanj na dolgoročno izboljšanje stanja ni več, bi pa lahko njegovo zdravstveno stanje nekoliko izboljšala redna uporaba predpisanih zdravil in primerna oskrba, a mož tega nima na voljo. Samostojno zdravil ne more jemati zaradi pomanjkljivega kratkoročnega spomina in občasnimi težavami pri dojemanju realnosti. Pri oskrbi, ki jo nujno potrebuje je tako omejen na dobro voljo svojih sosedov v bivalni enoti in skrbjo sodelavcev društva Kralji ulice, ki moža dnevno obiskujejo, razen ob koncih tedna, zato so ponedeljki vselej negotovi glede stanja v katerem bo možakar. "Našli smo ga že na tleh, v fekalijah, lačnega, premraženega, …" pojasnjuje sodelavka Kraljev ulice.

Tako kot v nekaterih primerih so se tudi za moža v društvu Kralji ulice obrnili na različne naslove, ki bi lahko možakarju zagotovili primerne pogoje za preostanek življenja, a so se znašli pred neskončnim prelaganjem odgovornosti z enega organa na drugega in zavrnitvami. Za oskrbo na domu preko zavodov je mož premlad, saj so do nje upravičeni le starejši od 65 let. Podobno je z vlogami za oskrbo v domovih za starejše, saj je le manj takih, ki sprejemajo mlajše od 65 let, pri njih pa, tako kot vsi ostali, trčijo ob čakalne vrste. Poskusili so tudi nasloviti negovalne bolnišnice in paliativno oskrbo, a bili obveščeni, da njegovo zdravstveno stanje ni tako, da bi bil do tovrstne oskrbe upravičen.

Iz bolnišnice odpuščeni kar na ulico

Po več kot dveh mesecih pošiljanja dopisov na različne naslove ima tako sedaj mož zagotovljeno oskrbo na domu preko ljubljanskega zavoda, ki pa ga obiskuje enkrat tedensko, domnevno zaradi kadrovske stiske. Drugi obisk tedensko pa opravlja sicer usposobljena negovalka iz druge države "na črno" z gotovinskim plačilom. Preostale dni osnovno nego opravljajo člani društva Kralji ulice in možakovi sosedi v bivalni enoti. V praksi pa to pomeni, da se možaka najde, tako kot sva ga našla skupaj s sodelavcem Kraljev ulice, obležanega v lastnih izločkih.

V mesecih iskanja stalnejše rešitve so se pri Kraljih ulice večkrat obrnili tudi na nujno medicinsko pomoč, saj je bilo včasih možakarjevo stanje, tako, da so pomislili tudi na najhujše. A to so le kratkoročne rešitve, saj so možakarja ob stabiliziranju zdravstvenega stanja preprosto odslovili iz bolnišnice in ga pripeljali nazaj v osamo njegove bivalne enote. V praksi pa se je že dogajalo, da so pri odpustu iz bolnišnice uporabnike Kraljev ulice preprosto odložili pred naslov stalnega prebivališča, kar je v nekaterih primerih pomenilo kar bližnji center za socialno delo. Sodelavci Kraljev ulice pa se tudi spomnijo primera, ko so po odpustu iz bolnišnice brezdomca v popoldanskih urah pripeljali pred zaprta vrata društva Kralji ulice in ga tam pustili.

Razkorak med teorijo in prakso

Že pri odpustu iz bolnišnice je razviden razkorak med teorijo in prakso zdravstvene oskrbe ljudi v težkem socialnem položaju in ljudi brez stalnega prebivališča. Ko smo o tovrstnih primerih povprašali ministrstvo za zdravje so nam odgovorili, da so s tovrstno problematiko seznanjeni in da brezdomci "nikakor niso brezčutno odpuščeni na cesto." Ob tem poudarjajo, da je prednostna naloga zdravstva reševanje življenj, za bolnike ki nimajo primerne nastanitve "pa tim strokovnjakov že od začetka zdravljenja išče mogoče rešitve."

To je tudi določeno v Navodilu o zagotavljanju zdravstvene in socialno-varstvene obravnave v primeirh odpusta iz bolnišnic. Osmi člen navodila s strani ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, določa, da bolnika, "ki mu zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno zdravstveno in socialno obravnavo na domu iz bolnišnice ni možno odpustiti, če ni urejena neposredna premestitev v institucionalno varstvo." Ob tem velja navesti, da je pred kratkim podobno zgodbo doživel še en uporabnik Kraljev ulice, ki so ga hoteli odpustiti v petek popoldan na naslov njegovega stalnega prebivališča, ki pa je center za socialno delo Šiška. Šele po posredovanju sodelavcev Kraljev ulice so uporabnika zadržali v bolnišnici.

Kaj še preostane bolnim brezdomcem?

Ena od pravic, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja je tudi patronažna zdravstvena nega še pojasnjujejo na ministrstvu, zanjo pa mora izdati delovni nalog izbrani osebni zdravnik. Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da je zdravnik pri sprejemanju strokovnih odločitev svoboden in neodvisen in dodajajo, da lahko pacient, ki meni, da mu je kršena pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, vloži zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kaj torej preostane bolnikom, ki se jim zdravstveno stanje ne bo izboljšalo in nimajo nikogar, ki bi lahko skrbel zanje? Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da se v primerih s kompleksno socialno situacijo izvajalci zdravstvene dejavnosti povežejo s centri za socialno delo, lahko pa zaprosijo tudi za nujno intervencijo. Izpostavljajo pa tudi paliativni pristop, ki zajema celovito oceno bolnikovih potreb, kjer se izvajalci zdravstvene dejavnosti s pacienti, ki nimajo razvite socialne mreže dogovorijo kje želi biti oskrbovan. Lahko je tudi oskrbovan doma, kjer se organizira, praviloma doplačljiva, negovalna podpora, pri kateri pa lahko pomagajo tudi različni prostovoljci. "Tako oskrbo je potrebno načrtovati zelo zgodaj v poteku bolezni, preden so simptomi bolezni že tako izraženi, da bolnik ni več sposoben sodelovati," še navajajo na ministrstvu.

Populacija odvisnikov od heroina se stara

A praksa je, kot kaže primer izpostavljen v uvodu pogosto drugačna. Možak iz uvoda tako ostaja prepuščen dobri volji socialnih delavcev iz društva Kralji ulice, pomoči sosedov, ki mu pomagajo pri pranju in sušenju oblek in posteljnine (rjuho prepojeno z urinom ob najinem zadnjem obisku sva s sodelavcem Kraljev ulice vrgla v smeti), oskrbi preko zavoda in oskrbi preko dela na črno. Ob tem v društvu Kralji ulice, opozarjajo, da bo tovrstnih primerov čedalje več, saj se populacija uporabnikov heroina stara in prihaja v leta, ko postanejo vidne zdravstvene posledice njihovega načina življenja.

Luka Lukič