"Ko dobijo odpoved, se upravniki začnejo metati na glavo"

Težave z upravniki večstanovanjskih stavb

19. junij 2017 ob 21:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje ni vključilo nobenega našega predloga, pravijo v Združenju etažnih lastnikov Slovenije.

Aktualna zakonodaja varuje upravnike, jim daje pravice in finančne koristi, etažne lastnike pa postavlja v podrejen položaj. "Na način, da se upravniki vedejo, kot da so oni lastniki, mi smo pa najemniki stanovanj," je dejal predsednik združenja ZELS Mirko Mayr.

Želijo si razširiti pristojnosti nadzornih organov etažnih lastnikov in inšpekcije, ki bi prednostno obravnavale prijave takih odborov. Med drugim se zavzemajo tudi za sankcije ob kršitvah in za to, da bi bil mandat upravnika omejen na tri leta, med odpovednim rokom pa naj upravlja le tekoče posle.



Predsednik kurilnega odbora Deteljica Igor Praprotnik: "Nikakršnih ponudb, nikakršnih dodatnih del, ker takrat postanejo zelo dejavni. Ko dobijo odpoved, se začnejo - po domače povedano - metati na glavo in hočejo biti všečni lastnikom in poskušajo z vsemi mogočimi načini priti noter. Zato, da bi diskreditirali novega upravnika, ki ga lastniki predlagamo, da prevzame posle, in zato, da oni spet postanejo všečni, čeprav ljudje z njim v preteklih letih niso bili zadovoljni."

Predvsem pa naj bo zakon jasen, brez možnosti različnih interpretacij. Zakonodajalci naj se zato izogibajo besedam, kot so "lahko, praviloma, načeloma", pravi Praprotnik. "Te megle bi moralo biti vedno manj," je dodal.



En zakon eno, drugi zakon drugo

Zakonodaja je pokazala tudi neskladje med različnimi zakoni, tako pri definiciji zgradbe kot oddajanju na spletnih portalih in požarni varnosti. "Redno delo upravnika predstavlja tudi zagotavljanje ustrezne požarne varnosti stavbe. Vendar po požarni zakonodaji so zato, če požarna varnost ni ustrezno urejena, odgovorni lastniki," je pojasnila podpredsednica ZELS-a Nataša Kušar.

Od ministrstva zahtevajo, da jim pred petkovo javno predstavitvijo izhodišč posreduje dokumentacijo z vsemi zbranimi predlogi in obrazložitvijo, zakaj so bili nekateri upoštevani, nekateri pa ne.



A. Č., Tina Lamovšek, Radio Slovenija