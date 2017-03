Koalicija bližje pri zakonu o zdravstveni dejavnosti, a koncesije še odprte

Preučili bodo DeSUS-ovo pravno mnenje

14. marec 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicija je uspela uskladiti odprta vprašanja glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti, odprto pa ostaja zlasti vprašanje urejanja koncesij.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po koalicijskem usklajevanju povedala, da so rešili vsa odprta vprašanja v zakonu, razen vprašanja urejanja koncesij na podlagi evropske direktive. V DeSUS-u na podlagi pravnega mnenja namreč vztrajajo, da direktive ne morejo vnašati v ta zakon.

Ministrstvo je sicer pridobilo pravni mnenji ministrstva za finance in službe vlade za zakonodajo, ki so nosilec prenosa evropske direktive v naš pravni red. Po besedah ministrice bodo tudi pravno mnenje DeSUS-a preučili, se znova sestali in ugotovili, katera je prava rešitev. Če bodo vsa pravna mnenja potrjevala drugačno stališče, kot ga je ministrstvo zavzemalo do zdaj, se bodo o ureditvi koncesij po njenih besedah ponovno pogovarjali.

V SMC-ju podpirajo stališče ministrstva za zdravje, da direktiva velja tudi za področje zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih delavcev. Poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar je ob tem ocenil, da direktiva za gospodarsko dejavnost postavlja velike omejitve, ki imajo sicer svojo logiko, a se ne nanašajo na področje zdravstva. "Ne gremo v pravo smer, ne glede na to, ali direktiva velja ali ne. Razpravljamo o nečem, kar so pametne države opustile," je menil Gantar.

Koliko omejiti dodato delo?

So se pa koalicijski partnerji uskladili glede urejanja dela pri drugih zdravstvenih izvajalcih zunaj matičnega zavoda. Tako kot za dodatno delo pri koncesionarju ali zasebniku bo tudi za delo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu potrebno soglasje vodstva matičnega javnega zdravstvenega zavoda. Odprto pa je še, ali bo to dodatno delo omejeno na osem ur. Z omejitvijo bi namreč lahko ogrozili delovanje določenih javnih zdravstvenih zavodov.

V SD-ju so tako po besedah poslanke Bojane Muršič glede zakona optimistični. Usklajevanja so po njenih besedah korak naprej, čeprav je še nekaj odprtih zadev. Tudi v SD-ju bodo preučili pravno mnenje glede evropske direktive, s katerim razpolaga DeSUS, prav tako mnenje ministrstva za finance in zakonodajno pravne službe vlade ter zavzeli dokončno stališče.

A. Č.