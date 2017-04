Koalicija bo zagrizla v zanjo najtrši oreh: zdravstveno reformo

4. april 2017 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicija bo zagrizla še v debato o zdravstveni reformi po tistem, ko ji je na sredini razpravi o prioritetah za to zmanjkalo časa. Predvidoma bodo partnerji razpravljali tudi o obrambnem področju.

Pričakovati je napet pogovor, saj je zdravstvena reforma eden najtrših orehov te koalicije, ki se o ključnih zakonih še ni poenotila. Zdravstveno reformo tvori paket zakonov oz. novel. Trenutno najbolj aktualna sta novela zakona o zdravstveni dejavnosti, okoli katere se koalicija skuša poenotiti že nekaj mesecev, in predlog novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil v mesec in pol trajajoči javni razpravi in je v javnosti dvignil že precej prahu.

Ministrstvo zdaj predlog dopolnjuje glede na pripombe, ki so prispele v javni razpravi. Prejeli so jih več kot 340, največ glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. In kljub številnim pripombam, tudi iz koalicijskih vrst, na ministrstvu predvidevajo, bo zakon sprejet na vladi predvidoma do parlamentarnih počitnic.

SD bi vojake izenačila s policisti

Na tokratnem vrhu se bodo koalicijski veljaki ukvarjali tudi s pričakovanjem stranke SD, iz katere prihaja ministrica za obrambo Andreja Katič, da status vojaka izenačijo s statusom policista. Razpravljali naj bi o zakonu o obrambi ter zakonu o službi v Slovenski vojski, ki ju ministrstvo za obrambo že dalj časa pripravlja.

Ukrepe oz. pričakovanja na obrambnem področju naj bi popoldne v DZ-ju usklajevali še predstavniki koalicijskih poslanskih skupin.

