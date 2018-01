Koalicija: Denarja za zahteve sindikatov ni

4. januar 2018 ob 20:38

Vlado še čakajo pogajanja s policisti, zaposlenimi v šolstvu in drugimi sindikati javnega sektorja. Večina javnih uslužbencev naj bi stavkala 24. januarja. Po predstavitvi razlogov za nezadovoljstvo so se na izjave sindikatov odzvali predstavniki vladnih strank in nekateri gospodarstveniki.

18 sindikatov javnega sektorja pod okriljem Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije zahteva višje plače, odpravo varčevalnih ukrepov in neskladij v plačnem sistemu. Vladne stranke so do zahtev zadržane, denarja za njihovo uresničitev namreč ni.

Tako so politiki zadržani do sindikalnih zahtev: "Teh stavkovnih zahtev različnih sindikatov je postalo tako veliko in so tudi nerazumne," je dejala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer. Podobnega mnenja pa je tudi poslanec DeSUS Franc Jurša, ki je dejal, da je v "tem trenutku ta sredstva v proračunu zelo težko zagotoviti."

Za uresničitev zahtev sindikatov bi potrebovali 750 milijonov evrov, ocenjuje minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Do četrtka naj bi pripravil pregled zahtevanega in nato z vlado dorekel pogajalska izhodišča. A s pretiranim popuščanjem bi državo znova pahnili v finančne težave, so prepričani tudi v SD-ju, kjer sicer nezadovoljstvo sindikatov ob višanju plač direktorjem in vodstvu Slovenskega državnega holdinga razumejo. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je ob tem dejal, da smo enotni plačni sistem "z nekaterimi izjemami v zadnjem obdobju na neki način razsuli in tukaj imamo zdaj velike težave."

Batagelj: Prehitro trošimo ustvarjeno

Oglasili so se tudi podjetniki. Stavkovne zahteve v javnem sektorju niso korektne do zaposlenih v gospodarstvu, opozarjajo. Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marjan Batagelj ob tem poudarja, da "kar zdaj ustvarjamo mi, prehitro trošimo. Upal bi si celo reči, da trošimo tisto, kar še moramo ustvariti v tem letu ali pa v naslednjem letu. Ker če bi bila situacija resnično tako dobra, bi se država bistveno bolj razdolžila, kot se je."

Ena od rešitev, ki bi lahko po besedah Batagelja pripomogla k višanju plač zaposlenih tako v zasebnem kot javnem sektorju, bi bila odločna davčna reforma.

