Koalicija ne bo podprla predloga pokojninske novele SDS-a

Na izredni seji državnega zbora (DZ)

5. december 2018 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pokojninske novele SDS-a s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, ki predvideva dvig odstotka za odmero dohodnine, koalicija ne bo podprla, ker ne gre za sistemske rešitve.

Po predlogu, ki ga je predstavila Karmen Furman iz SDS-a, bi odstotek za odmero pokojnine za 40 let dela postopoma povečali na 63 odstotkov. Po predlogu naj se zviša tudi minimalni znesek za starostno ali invalidsko pokojnino, in sicer na osnovni znesek minimalnega dohodka, ki znaša 392,75 evra.

Letni dodatek za upokojence naj bo izplačan v dveh višinah, in sicer v višini 80 odstotkov najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo tistim z nižjimi pokojninami in v višini 50 odstotkov najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo tistim z višjimi pokojninami. Po vladnem predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna bo dodatek sicer izplačan v petih razredih. Pri rednem usklajevanju pokojnin pa v SDS predlagajo dodatne varovalke.

Vlada po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za delo Tilna Božiča vsebine predloga ne podpira, ker ne gre za sistemske rešitve. Predlog tudi ne vsebuje finančnih posledic, je dejal. Pač pa vlada po njegovih besedah podpira cilje, navedene v predlogu.

SDS: Predlog povzema predvolilne obljube

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS menili, da predlog povzema predvolilne obljube nekaterih zdaj koalicijskih strank. Tudi koalicijska pogodba napoveduje postopen dvig odmernega odstotka v višini najmanj 63 odstotkov, uveljavitev ukrepa pa je predvidena z januarjem 2019, je spomnil Marijan Pojbič.

V NSi so dejali, da gre v predlogu v osnovi za predloge Zveze društev upokojencev Slovenije, saj je treba gmotni položaj upokojencev izboljšati. Rešitve so postopne in uresničljive, so ocenili in napovedali, da bodo predlog ocenili kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

Po drugi strani so ga v koaliciji ocenili kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. V LMŠ so opozorili, da gre pri vlaganju zakonskih predlogov SDS za otežitev dela koalicije. Spremembe morajo biti finančno vzdržne in usklajene s socialnimi partnerji, je dejala Nina Maurovič.

Trenutno je po njenih besedah za določene pravice bolje, če jih ureja zakon o izvrševanju proračuna, ostalo pa je treba urediti v sistemskem zakonu. Koalicijsko pogodbo bodo zagotovo uresničili, a ne nespametno, je zagotovila. Vlada pa se je po njenih besedah zavezala, da bo predlog s pokojninskimi spremembami iz koalicijske pogodbe pripravila v prvi polovici prihodnjega leta.

Koalicija: SDS nagaja pri sprejemanju zakonov

V SDS so predlog vložili le zato, da bi nagajali koaliciji pri sprejemanju proračunskih zakonov, so ocenili v SD. Podobno so ocenili v DeSUS in SAB.

Višina letnega dodatka ni bila nikoli določena na tak način, kot predlaga SDS, je dejala Janja Sluga iz SMC-ja. "Predlog rešuje eno skupino na račun druge," je poudarila. "Prehitevanje po desni ali po levi ne koristi nikomur," je opozorila.

Tisti, ki so vse življenje delali, bi morali imeti dostojne pokojnine, pa so menili v Levici. "Namesto parazitiranja na starostnikih bi lahko najprej izenačili prispevke, ki jih plačujejo delodajalci, s prispevki, ki jih plačujejo delojemalci. Delodajalci namreč plačujejo nižji prispevek od delojemalcev," je dejal Miha Kordiš. Levica predlogu ne bo nasprotovala, čeprav je SDS do upokojencev "dvolična do onemoglosti", je sklenil.

G. K.