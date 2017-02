Koalicija nekoliko "oklevajoča", a "odločena mandat izpeljati do konca"

Koalicija mestoma rahlo okleva, a je vseeno odločena in zmožna strniti vrste ter mandat izpeljati do konca, je na Brdu pri Kranju dejal predsednik vlade Miro Cerar.



Koalicija je strnila vrste, trdno je odločena, da mandat izpeljemo do konca, je po posvetu na Brdu pri Kranju povedal premier Miro Cerar. Pri partnerjih je zaznal rahlo oklevanje, ali bodo vse projekte, na primer zdravstveno reformno, izpeljali do konca. A Cerar napoveduje nepopustljivost in bo storil vse za to, da reformo sprejmejo.

Cerar je posvet razširjene koalicije ocenil za koristen, ker so se pogovorili, kako bodo v skladu s koalicijskim sporazumom izpeljali projekte. Po njegovem mnenju je tudi pomembno, kako se bodo usklajevali, da cilje dosežejo.

Priznal je, da je pri koalicijskih partnerjih zaznal rahlo oklevanje, ali bodo vse te projekte izpeljali. Sam pa je trdno odločen, da storijo vse za to, da sprejmejo zdravstveno reformo, pri čemer bo "zelo priganjal in zahteval maksimalno aktivnost". "Treba je delati potrpežljivo, a vztrajno in pripeljati zadeve do točke, da bodo državljani imeli kakovostne zdravstvene storitve," je poudaril.

Dodal je, da pri tem ne bo popuščal, pač pa kot predsednik vlade zahteval, "da se maksimalno vsi potrudimo, da do teh rezultatov pridemo". Podobno napoveduje za nekatera druga ključna področja.

Če bo koalicija strnila vrste, ji lahko po njegovem prepričanju uspe sprejeti zakone na področju zdravstva. "Storil bom vse za to, da ne bo prevladal pesimizem, ampak bomo skozi dialog usklajevanja nadaljevali ter zakone sprejeli," je napovedal Cerar.

Da je konsolidacija koalicije nujno potrebna, meni tudi Karl Erjavec, ki je dejal, da je treba pogledati, kateri zakoni so tisti, ki jih je treba do konca mandata sprejeti. Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je poudaril, da je do volitev še več kot leto dni, zato ni potrebe, da se obnašajo, "kot da smo v predvolilnem času."

Po jutranjem sestanku, ki je začetek seje vlade za eno uro celo zamaknil, so vsa, sicer stara razhajanja ostala, zato ministri novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja še niso potrdili. Tako na enem bregu ostajata SMC in ministrica Maja Makovec Brenčič, ki želi v skladu z odločbo ustavnega sodišča izenačiti financiranje javnih in zasebnih devetletk, na drugem pa SD in DeSUS, ki nasprotujeta noveli in s tem posledično ustavni odločbi.

V SMC-ju so vsebini predloga naklonjeni, nasprotujeta pa mu SD in DeSUS, pri katerih ocenjujejo, da so zasebne osnovne šole financirane v zadostni meri. Predlog sicer sledi odločbi ustavnega sodišča in tako zagotavlja 100-odstotno financiranje zasebnim šolam za izvedbo javnega programa, medtem ko bi za razširjeni program, kot je na primer jutranje varstvo, država zagotovila 85-odstotno financiranje.

Koalicija tudi o deželni ustavi avstrijske Koroške

Za koalicijo je ena ključnih tem zdravstvena reforma, saj so zahteve koalicijskih partnerjev precej različne. Medtem ko je bil predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju že deležen številnih ostrih odzivov, so koalicijski partnerji v sredo prejeli zadnji dopolnjen predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti.

Ministrica Milojka Kolar Celarc pričakuje, da bo v petih dneh na to temo potekal še en koalicijski vrh. Ob tem opozarja, da je to njen zadnji predlog zakona in ga bo poslala v vladno obravnavo, tudi če bo neusklajen.

Glede na napovedi zunanjega ministra Karla Erjavca bo tema koalicijskega posveta tudi osnutek deželne ustave avstrijske Koroške, ki po novem kot deželni jezik opredeljuje zgolj nemščino, ne pa tudi slovenščine. To bi bilo po mnenju slovenske politike v nasprotju z obveznostmi Avstrije po avstrijski državni pogodbi in vse glasnejši so pozivi, da bi morala Slovenija končno notificirati nasledstvo te pogodbe.

Določiti prednostne naloge do konca mandata

Židan in Erjavec sta se ob robu posveta zavzela za to, da uresničujejo koalicijski sporazum do konca mandata. A morajo biti po njunih ocenah realni in se dogovoriti, kaj sploh lahko še sprejmejo dobro leto pred volitvami. Po besedah Erjavca želijo, da skupaj končajo mandat, "gotovo pa bo potrebno več enotnosti kot v zadnjem mesecu". A Erjavec ocenjuje, da so se te težave pojavile tudi zaradi napetosti med predsednikom Cerarjem in podpredsednikom SMC-ja Milanom Brglezom. Tako upa, "da je ta epizoda mimo" in bo koalicija bolj stabilna, bolj konsolidirana in enotna pri glasovanju.

Po Erjavčevem mnenju pa se morajo tudi dogovoriti in bolj natančno definirati, kaj lahko še sprejmejo do parlamentarnih volitev. Še zlasti ne verjame, da bi lahko sprejeli zakone, ki v koaliciji niso usklajeni, spomnil je na predloge s področja zdravstva in šolstva. Danes je na primer na vladi obstal predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj ga SD in DeSUS ne podpirata. Erjavec ne vidi možnosti, da bi DeSUS lahko podprl rešitev, da bi zasebne šole imele dejansko enak položaj kot zasebne.

Tudi Židan je poudaril, da je ta zakon neusklajen, zato nima nobene možnosti, da nadaljuje pot na vladi ali pozneje v DZ-ju. Po njegovih besedah so se dogovorili za ekspertno skupino, ki bo preverila, ali obstaja možnost za zbližanje stališč.







