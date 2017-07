Kolar Celarčeva poslancem: Predlagana novela upošteva dejanske potrebe prebivalstva

Novelo zakona o zdravniški službi poslanci obravnavajo po nujnem postopku

12. julij 2017 ob 07:17,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci na seji DZ-ja razpravljajo o noveli zakona o zdravniški službi, ki naj bi po pričakovanjih vlade pripomogla k povečanju števila zdravnikov in krajšanju čakalnih dob.

Podporo so predlogu novele zakona že napovedale poslanske skupine SMC, SD in ZL, poslanske skupine DeSUS, SDS, NSi in NP (Poslanska skupina nepovezanih poslancev) pa so bile med drugim kritične do obravnave po nujnem postopku.

Ministrstvo za zdravje s predlogom, ki ga je predstavila ministrica Milojka Kolar Celarc, želi postopoma prenesti sredstva za pripravništva v zdravstvu in specializacije zdravnikov z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na proračun. Skupna višina teh sredstev je v finančnem načrtu zavoda v letošnjem letu odmerjena v višini 80 milijonov evrov. Letos naj bi se v proračun po predlogu preneslo 23 milijonov evrov.

Predlagana novela upošteva dejanske potrebe prebivalstva, izboljšuje pa tudi socialni položaj zdravnikov, ki jim ni uspelo pridobiti specializacije, saj se znova uvaja sekundariat, je povedala ministrica.

Kot je ocenila vlada, bo novela pripomogla k povečanju števila zdravnikov in krajšanju čakalnih dob. Predlog bo tudi izboljšal dostopnost do zdravstvenih storitev.

Potrebne so korenite spremembe

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SMC-ju opozorili, da je zdravstveni resor potreben korenitih sprememb. Predlog se loteva reševanja zaposlovanja mladih zdravnikov, ki niso pridobili specializacije. Uvaja se namreč sekundariat, je dejala Vlasta Počkaj. Poleg tega prinaša nov način načrtovanja specializacij, za kar bo odgovorno ministrstvo in ne več zdravniška zbornica, je izpostavila.

Če naj se financiranje pripravništev in specializacij prenese z zavoda na proračun, je treba predlog sprejeti čim prej, menijo v SD-ju. Prinaša nekaj dobrih rešitev, "tudi optimalnih kompromisov", je povedala Bojana Muršič.

V Levici bodo predlog podprli, ker bo zbornici odvzel pristojnosti načrtovanja specializacij. Miha Kordiš je ob tem opozoril, da je ravno zbornica najbolj kriva za pomanjkanje zdravnikov.

V DeSUS-u menijo, da sprejemanje takega predloga po nujnem postopku in brez argumentirane razprave ni primerno. Razpisovanje specializacij bi morali izločiti iz predloga, da bi se o tem lahko podrobno pogovorili, je dejal Tomaž Gantar. A predlogu v DeSUS-u ne bodo nasprotovali.

SDS, NSi in NP nasprotujejo predlogu

Nada Brinovšek iz SDS-a dejala, da je ministrstvo poteptalo ustavno načelo enakosti pred zakonom tako zdravnikov kot bolnikov. Vlada, ministrstvo in koalicija ne prisluhnejo niti zdravnikom, še zlasti ne mladim zdravnikom, niti bolnikom, je dejala. S predlogom mlade zdravnike "dobesedno podimo iz države", ker se bodo raje zaposlovali v tujini, je menila. SDS zato predloga ne bo podprl.

V NSi-ju so tako kot v SDS-u opozorili, da bi morali predlog obravnavati po rednem postopku. Mladi zdravniki so kritični do vmešavanja politike v stroko in menijo, da zakon postaja del problema in ne del rešitve, je spomnil Jernej Vrtovec. Predlog bi moral biti po njegovem mnenju kar najbolj usklajen z deležniki, ki jih zadeva, a so spet ostali praznih rok, je dejal. NSi predloga zato ne bo podprl.

Tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev predloga ne bodo podprli, je dejala Alenka Bratušek. Razlog za tako odločitev je po njenih besedah zlasti sprejemanje po nujnem postopku.

