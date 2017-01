Koliko lahko Računsko sodišče nadzira Banko Slovenije?

Mnenje Evrope o slovenskem pristopu

27. januar 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropska mnenja potrjujejo pravilnost slovenskega pristopa pri pripravi zakonskega predloga v povezavi s pristojnostmi Računskega sodišča pri reviziji Banke Slovenije, je zatrdila finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Finančni ministri držav v območju evra so v četrtek v Bruslju obravnavali poročilo Evropskega računskega sodišča o izvedbi revizije enotnega nadzornega mehanizma v okviru Evropske centralne banke (ECB).

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je izpostavila sporočilo revizorjev, da ECB spodbija nekatere njihove pristojnosti v povezavi z dostopom do nekaterih podatkov, zlasti do individualnih podatkov, ki so obravnavani znotraj sistema ECB-ja kot podatki z davčno tajnostjo.

Razprava na sestanku evroskupine se je po ministričinih besedah vrtela zlasti okrog vprašanja, ali je zaradi teh težav, s katerimi se soočajo ne le evropski, ampak tudi nacionalni revizorji, treba spremeniti pravni okvir, v katerem deluje sodišče v odnosu do ECB-ja.

Reševanje od primera do primera

Ugotovili so, da je pravni okvir ustrezen in da gre za specifične posamezne primere, ki jih je treba reševati od primera do primera v povsem konkretnih situacijah, je izpostavila Vraničar Ermanova.

Kar nekaj razpravljavcev je po njenih besedah menilo, da je povsem običajno, da revizorji zahtevajo več podatkov, kot jih lahko centralna banka zagotovi, vendar je treba v vsakem konkretnem postopku najti pravo razmerje med zahtevami revizije in zahtevo po dodatnem varovanju določenih podatkov.

Vraničar Ermanova je ob tem izpostavila, da ji je kot pravnici zelo blizu pristop, da se s splošnimi pravnimi akti ne da določati vseh podrobnosti in da je treba v nekaterih okoliščinah v danem pravnem okviru v vsakem posameznem primeru določiti, kje so meje za pristojnosti enega ali drugega organa.

Kaj naj počne slovensko računsko sodišče

Ministrica je to izpostavila zaradi razprave v Sloveniji v povezavi z zahtevami, da se slovenskemu računskemu sodišču omogoči opravljanje revizije v Banki Slovenije. Na finančnem ministrstvu so v ta namen tudi pripravili novelo zakona o Banki Slovenije.

Ministrica pričakuje, da se bodo v razpravi o tem zakonskem predlogu v državnem zboru zelo kresala mnenja - od tega, da je treba zakonsko zelo natančno omejiti pristojnosti računskega sodišča, do tega, da mu je treba pustiti popolnoma proste roke.

Vraničar Ermanova verjame, da je ministrstvo s predlogom, ki so ga dolgo usklajevali tako z računskim sodiščem kot z banko, našlo pravo ravnotežje.

Četrtkova razprava na sestanku evroskupine v Bruslju po njenih besedah potrjuje pristop, ki so ga ubrali pri pripravi tega predloga. Ta je zdaj pripravljen, da gre v koalicijsko usklajevanje in nato v normalni postopek v državni zbor, je še povedala ministrica.

Al. Ma.