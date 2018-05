Koliko neresnic so na radijskem soočenju natrosili predsedniki strank?

Izjave smo preverili tudi po prvem televizijskem soočenju

12. maj 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Preverili smo resničnost navedb predstavnikov strank v prvem radijskem soočenju. Kot kaže pregled, politiki pogosto niti ne vedo točno, o čem govorijo ali pa celo suvereno citirajo podatke, ki ne držijo.

SMC

Zaupnost pogodbe z Magno je vladi vseskozi omogočala, da po svoje navaja podatke iz nje. Tudi predsednik SMC-ja Miro Cerar: "Magna prinaša v mariborski okoliš avtomobilsko industrijo, to ni samo lakirnica, to bo tovarna za več tisoč delavcev. Ti bodo imeli višje plače, kar bo povzročilo višanje plač na drugih segmentih."

Časopis Dnevnik je pogodbo objavil, tam pa je razkrito, da je navedba o več tisoč delavcih prej kot ne zelo optimistična ali celo pretirana ocena. Pogodba, ki jo je Magna podpisala z državo, zahteva za Lakirnico, kot jo imenuje, najmanj 1.000 delovnih mest, v kar so všteti "agencijski delavci, osebje, zaposleno neposredno pri investitorju, pri povezani osebi, pogodbenih strankah in celo v zvezi s transportom na območje".

NSi

Podobno vprašljiva je napoved Mateja Tonina, predsednika NSi-ja, da bo mogoče k zasebniku na poseg, kar bo plačala zavarovalnica, kar je pojasnil z besedami: "To je nekaj podobnega kot imamo danes uveljavljeno. Če gre bolnik na Hrvaško v privatno bolnišnico in prinese domov račun, mu ta račun plača ZZZS".

Na zdravstveni zavarovalnici ocenjujejo izjavo kot vsaj vprašljivo, saj ima zavarovnec "pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev le na podlagi predhodno izdane napotnice izbranega osebnega zdravnika, in sicer praviloma le do specialistično ambulantnih zdravstvenih storitev." Povedano poljudno - ne za bolnišnice, temveč prej posege v ambulantah brez spanja, pri čemer povrne naša zavarovalnica le toliko, kot je vrednost posega ocenjena v Sloveniji.

Pri podatkih o pokojninah pa sta grešila Marjan Šarec in Luka Mesec.

Levica

"V Sloveniji porabimo za pokojnine 8,5 odstotka, v sosednji Avstriji pa 13 odstotkov BDP-ja," je dejal Luka Mesec, predsednik Levice.

Navedbe za Slovenijo po podatkih letnega poročila Zavoda za pokojninsko zavarovanje ne držijo. Zaradi rasti BDP-ja se delež sicer zmanjšuje, vendar za pokojnine še vedno porabimo več kot 10 odstotkov BDP. Podobne podatke navaja tudi uradna statistika EU-ja .

LMŠ

Marjan Šarec, predsednik LMŠ-ja, pa je opozoril na grožnjo pokojninskemu sistemu. "Imamo razmerje med delovno aktivnimi in upokojenimi slabo. Se pravi, bližamo se 1:1," je dejal.



Podatki zavoda za pokojninsko zavarovanje kažejo, da omenjene navedbe ne držijo. Trenutno se stanje celo izboljšuje in smo blizu razmerju 1,5 zaposlenega na enega upokojenca.

VIDEO Koliko neresnic so natrosili predsedniki strank?

Jure Brankovič, TV Slovenija