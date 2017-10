Komisija ugotavlja sume pranja denarja pri nabavi žilnih opornic

K preiskavo pozivajo pristojne organe

11. oktober 2017 ob 14:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab pri nakupu žilnih opornic sumi, da so odgovorni v UKC Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva in bo naznanila nekaj sumov kaznivih dejanj.

Predsednica komisije Jelka Godec (SDS) pojasnjuje, da obstaja sum, da so odgovorni za izvedbo javnih naročil v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor v letih od 2007 do 2014 delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju. Prav tako v komisiji sumijo, da je prihajalo med dobavitelji žilnih opornic do kartelnih dogovarjanj in da naj bi odgovorni v obeh kliničnih centrih omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic. Komisija še sumi, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo in s tem ravnale nezakonito, je pojasnila Godčeva.

Zato bodo predlagali, da pristojni organi raziščejo sume, med drugim kaznivega dejanja pranja denarja preko nabave in prodaje lastniških deležev družbe KB1909 v Mark Medical od leta 2006 do leta 2015 ter davčne utaje zaradi transfernih cen pri verigi dobaviteljev Mark Medical in Emporio Medical od leta 2003 do leta 2016. Prav tako se pojavljajo sumi o kršitvi Evropske pogodbe, saj naj bi multinacionalke Abbott v letu 2013 omejevala konkurenco na slovenskem tržišču, in sumi, da naj bi denar, ki so ga pridobili s prodajo žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest in za njegovo dokapitalizacijo v letih od 2007 do 2015.

Prav tako naj raziščejo sum, da naj bi se denar uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v družbi Mladina in za njeno dokapitalizacijo v letu 2007 ter za nakup lastniških deležev KB1909 v podjetju Distriest in Mark Medical od družbe Vega Finanz s.a. v letih 2007 do 2015 in za dokapitalizacijo podjetji v Italiji in v Sloveniji.

Godčeva je še dejala, da bo komisija naznanila nekaj morebitnih sumov različnih kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družb.

