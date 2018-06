Končni izidi volitev prinesli tri menjave med poslanci

Prešteti so tudi glasovi iz tujine

12. junij 2018 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Znani so končni izidi predčasnih parlamentarnih volitev, saj so preštete tudi glasovnice, ki so po pošti prišle iz tujine. Ti so spremenili sestavo poslanskih skupin Stranke Alenke Bratuše, Levice in NSI-ja.

Kljub preštetim glasovnicam iz tujine izidi še niso uradni, saj jih mora Državna volilna komisija še potrditi. To bo storila na četrtkovi seji, nato pa bo v petek poročilo predala predsedniku republike Borutu Pahorju.

Glasovi iz tujine odnesli in prinesli tri poslance

Končni izid ni prinesel sprememb v deležu poslanskih sedežev med devetimi v parlament izvoljenimi strankami, kljub temu pa so se spremenile sestave treh poslanskih skupin. Med poslanci Levice tako ne bo Petra Dirnbeka, več glasov je namreč prejel Primož Siter, v NSi-ju bo Martina Mikoliča zamenjal Aleksander Reberšek, iz poslanske skupine Alenke Bratušek pa je izpadel Jožef Ribič, izvoljen je bil Andrej Rajh.

Glasov po pošti največ za SDS, sledi Levica

Volivci, ki so na predčasnih državnozborskih volitvah glasovali po pošti iz tujine, so največ, skoraj 21 odstotkov glasov namenili relativni zmagovalki volitev SDS. Po številu prejetih glasov sledi Levica, ki jo je izbralo dobrih 11 odstotkov volivcev, na tretje mesto pa se je uvrstila SD z dobrimi desetimi odstotki.

Glasovnice po pošti je oddalo 6829 volivcev, od tega je bilo 6685 glasovnic veljavnih, 144 pa neveljavnih. Največ, 1387 volivcev je izbralo SDS, za Levico jih je glasovalo 756, za SD pa 719. Skoraj deset odstotkov oziroma 647 jih je izbralo SMC, skoraj osem odstotkov 518 pa LMŠ. Na šesto mesto se je s sedmimi odstotki oz. 488 glasovi uvrstila NSi, za njo pa DeSUS s 444 glasovi oz. dobrimi šestimi odstotki.

Manj kot štiriodstotno podporo so dobile Stranka Alenke Bratušek (210 glasov), SNS (187), Pirati (163) in SLS (106). Ostale stranke so dobile manj kot sto glasov.

Glasovalo 901.454 ljudi

Po vseh preštetih glasovnicah je glasovalo 52,64 odstotka oziroma 901.454 volilnih opravičencev. Neveljavnih glasovnic je bilo 10.357, veljavnih pa 891.097.

