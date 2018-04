Končno poročilo preiskovalne komisije glede Teša 6 najbolj bremeni Pahorjevo vlado

Poslanske skupine napovedale podporo poročilu

10. april 2018 ob 07:52,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Za neodgovorno vodenje investicije so krive vse vlade med letoma 2004 in 2012, a ključno je bilo leto 2009, ko je bilo investicijo še mogoče ustaviti, tako poročilo najbolj bremeni vlado Boruta Pahorja, je ugotovitve končnega poročila povzel Matjaž Hanžek, predsednik preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri naložbi v Teš 6.

"Predsednik vlade je leta 2009 ustanovil strateški svet za energetiko in s tem nakazal možnost, da bi strokovnjaki na novo pregledali investicijo, za kar so imeli 11 mesecev časa. A zaradi pritiska lobijev, ki so bili za investicijo, tega strokovnega telesa ni sklical več kot eno leto," je povedal Hanžek. Dodal je, da je v končnem poročilu še marsikaj neodgovorjenega, kar pa komisija prepušča pristojnim organom.

Kot še poroča Radio Slovenija, želijo dikcijo v duhu predvolilnega boja v SMC-ju še zaostriti, saj si želijo, da bi v poročilu zapisali tudi, da Borut Pahor in njegova ministra, minister za finance France Križanič in minister za gospodarstvo Matej Lahovnik, niso zgolj politično odgovorni, ampak naj bi državni zbor za vse tri naznanil sum kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzora oziroma nevestnega ravnanja pri opravljanju funkcij. Podpore pri drugih poslanskih skupinah niso preverjali, a že zdaj je jasno, da v DeSUS-u takšnemu predlogu niso naklonjeni, kot je povedal predsednik stranke Karl Erjavec, bo poslancem DeSUS-a namignil, naj takega predloga ne podprejo, saj gre za politikantstvo.

Vlada med letoma 2004 in 2008, torej vlada Janeza Janše, pa po mnenju komisije "nosi politično odgovornost za sprejemanje odločitev, ki jih ni dovolj premislila in je predvsem sledila željam investitorjem po eni in fascinaciji z velikimi projekti po drugi strani". S tem nosijo politično odgovornost poleg celotne vlade predvsem takratna ministra za gospodarstvo in finance, Andrej Vizjak in pokojni Andrej Bajuk, pa tudi premier Janša.

Pahor ugotovitve komisije zavrača

Nekdanji predsednik vlade Pahor, zdaj predsednik države, je znova zavrnil ugotovitev preiskovalne komisije DZ-ja za Teš 6, da največjo politično odgovornost za projekt nosi njegova vlada. Projekt se po njegovih pojasnilih ni začel in ne končal v času njegove vlade, večina podražitev pa izhaja iz pogodbe, podpisane pred nastopom njegove vlade. Zavrnil je tudi krivdo, da Teš 6 ni bil izveden po zakonu o javnih naročilih. "Vlada Boruta Pahorja je leta 2011 celo sprejela sklep, s katerim je naložila, da mora Teš spoštovati zakon o javnem naročanju," je poudaril. Pahor je ob tem še spomnil, da investicije ni vodila in izvajala vlada ali ministrstvo, pač pa Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je v lasti HSE-ja in le posredno v državni lasti. Po zakonu o gospodarskih družbah je jasno določena odgovornost za vodenje in izvajanje investicij, pravila korporativnega upravljanja državi kot posrednemu lastniku Teša pa ne dovoljujejo poseganja v vodenje poslovne politike, je še navedel. Preiskovalna komisija DZ-ja o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu, ki jo vodi poslanec SDS-a Anže Logar, bo danes predvidoma končala delo. Z njenim končnim poročilom se bo predvidoma ta mesec seznanil še DZ.

Poročilo s podporo vseh strank

Poslanske skupine so že pred glasovanjem napovedale podporo poročilu. Poslanka Levice Violeta Tomić je ocenila, da je Teš 6 vzorčni primer delovanja ugrabljene države. Naložba je bila vodena brez ustreznih pravnih podlag in nestransparentno. Poslanske skupine so že pred glasovanjem napovedale podporo poročilu. Poslanka Leviceje ocenila, da je Teš 6 vzorčni primer delovanja ugrabljene države. Naložba je bila vodena brez ustreznih pravnih podlag in nestransparentno. Po besedah Jerneja Vrtovca (NSi) smo z izgradnjo Teša 6 postavili simbol korupciji in klientalizmu. Ta naložba opominja, kako se državne investicije ne sme voditi in kako moramo ravnati v prihodnje. Kot je opozoril, bi se morali epilogi zgoditi v postopkih policije, tožilstva in sodstva. Teš 6 je največja energetska naložba v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na račun političnih akterjev SDS-a in SD-ja postala tudi največja prevara, pa je dejala Maruša Škopac (SMC). SD bi kot vladajoča stranka lahko ustavila konje, imela je možnost razjasniti okoliščine, pravočasno dobiti zanesljive informacije, preveriti ocenjene vrednosti in temu primerno ukrepati, a tega ni storila, je dodala. Danijel Krivec (SDS) je medtem spomnil, da je imela z Alstomom podpisana pogodba o dobavi glavne tehnološke opreme odložne pogoje, rok je bil december 2009. Ko je pogodba stopila v veljavo, od nje ni bilo več možno odstopiti. V poslanski skupini DeSUS po besedah Marjane Kotnik Poropat menijo, da je bila z izločitvijo Teša 6 s seznama zavezancem javnega naročanja odprta pot, da je cena projekta z začetnih 600 milijonov evrov narasla na 1,4 milijarde evrov. Jan Škoberne (SD) pa je izpostavil, da je bila politika soočena z napačnimi informacijami, ki so bile potvorjene. Poročilo bodo podprli, ker je pomembno tudi napotilo, da ni dovolj le ugotavljati politične odgovornosti, ampak da je treba odgovornost, tako materialno kot kazensko, terjati od tistih, ki so projekt vodili in sprovedli, od poslovodstev do različnih lobističnih skupin. Po končani razpravi še glasovanje o sklepih

Komisija je sicer za izredno sejo DZ-ja pripravila tudi tri sklepe. Med drugim bi DZ vladi predlagal, da kot skupščina SDH-ja naloži, da ta od HSE-ja zahteva sprožitev postopka ugotavljanja odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora v Tešu in Premogovniku Velenju. DZ naj po predlogu komisije tudi ugotovi, da so Križanič, Lahovnik in Pahor kot posamezni nosilci javnih funkcij politično odgovorni za naložbo bodisi zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ali pa celo namernih ravnanj. V SMC-ju so medtem pripravili še dva dodatna sklepa. Kot je pred sejo DZ-ja na novinarski konferenci pojasnil Tabaković, predlagajo, da DZ naznani kaznivo dejanje krive izpovedbe za nekdanjega direktorja Teša Petra Dermola o izgradnji oz. podaljšanju železniškega tira do Teša 6. Z drugim predlaganim sklepom pa nadgrajujejo sklep preiskovalne komisije, ki Pahorju, Lahovniku in Križaniču očita politično odgovornost. DZ bo o predlogih sklepov glasoval po končani razpravi o končnem poročilu.

Al. Ma., Sa. J.