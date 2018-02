Konec meseca bodo izplačane višje pokojnine

Predstavniki delodajalcev: Dušan Bavec, Marjan Mačkošek, Tatjana Čerin, Dori Silvija Gorenc, Jože Smole, Vera Aljančič Falež in Tomaž Bernik. Predstavniki sindikalnih zvez: Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Bojan Žvikart, Zdenko Lorber, Lučka Böhm, Lidija Jerkič in Nadja Götz. Predstavniki vlade so Miloš Pavlica, Mitja Žiher, Simona Poljanšek, Dragica Vrkič Kozlan, Bojana Cvahte, Valter Drozg in Gregor Škulj. Predstavniki upokojenskih zvez so Silva Koželj, Anka Tominšek in Branko Pintar, predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije Dragutin Novak, Študentske organizacije Slovenije Aleksandar Spremo in delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Katarina Kralj Marinček.