Kongres NSi-ja osredotočen na podporo predsedniški kandidatki Ljudmili Novak

30. september 2017 ob 16:43

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO, STA

Vrh stranke NSi se je skupaj s 400 člani stranke zbral na kongresu, ki je bil v prvi vrsti namenjen podpori predsednici stranke Ljudmili Novak v njeni kampanji na volitvah za predsednika republike.

Člani stranke, med katerimi sta bila tudi Lojze Peterle in Matej Tonin, so na kongresu v Slovenski Bistrici poudarili, da je stranka NSi po padcu iz parlamenta edina dosegla vrnitev vanj. Če jim je takrat uspelo NSi vrniti med politično žive in ga uveljaviti kot vidno in kredibilno krščanskodemokratsko stranko s prihodnostjo v slovenskem prostoru, potem je to lahko vzorec tudi za Slovenijo, so poudarjali.

Novakova je v svojem nagovoru dejala, da bo kot predsednica vsakega državljana spodbujala, da lahko "prispeva vsaj kapljico v skupno skledo, iz katere potem črpamo kot narod". Če namreč imamo skupni cilj, nam lahko z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in prizadevanjem tudi uspe, je prepričana, pri tem pa je spomnila tudi na nedavni uspeh slovenskih košarkarjev.

Novakova se ne boji lobijev

Če bo izvoljena, namerava vedno opozarjati na tisto, kar je prav, tudi za ceno žvižgov, zamer in neodobravanja, morda tudi za ceno prihodnjega mandata. "Predsednik države ne sme reči, da ni njegova pristojnost, da bi sodil, kaj je prav in kaj ne. To je njegova pristojnost in državljani, ki izvolijo predsednika, pričakujejo, da bo on tista moralna avtoriteta, ki bo povedala, kaj je prav, da bo država šla v pravo smer," je dejala Novakova.

Dodala je tudi, da se ne namerava ustrašiti lobijev, zastraševanj in groženj s kakšnimi dokazi, ker je svobodna in za njo ni teže zgrešenih in škodljivih odločitev, pa niti grehov, ki bi kazali na to, da bi ravnala protizakonito in v škodo državljanov. Na vseh dozdajšnjih funkcijah se je namreč trudila delo opravljati tako, da so bile v njihovo dobro, včasih tudi za ceno kritike ali osebnega odrekanja.

