Konkretnejši pogovori o vsebini morebitne koalicijske pogodbe

Šest strank išče najmanjši skupni imenovalec

29. junij 2018 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki šestih strank - LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS - , ki se pogovarjajo o koalicijskem sodelovanju, so se začeli usklajevati o vsebini projektne koalicijske pogodbe. Na prvo mesto postavljajo zdravstvo in saniranje zdravstvenega sistema.

"Dotaknili smo se glavnih izzivov, ki so pred nami," je po pogovorih povedal vodja pogajalske skupine LMŠ-ja Brane Kralj. Pregledali so vse glavne tematske sklope in predloge, ki so jih posredovale stranke. O "konkretnih vmesnih rezultatih" Kralj ni želel govoriti, "da ne bi motili delovnega procesa".

Pričakovati je, da se bodo v nadaljevanju delovne skupine pogovarjale ločeno o vsebinah posameznih resorjev. Med pomembnimi temami so kot prioritete navedli zdravstvo, status upokojencev in mladih, davčne spodbude za gospodarstvo, arbitražo, varnostna vprašanja in pogajanja s sindikati javnega sektorja.

V četrtek so se namreč stranke morebitne prihodnje koalicije dogovorile, da bodo iskali predvsem najmanjši skupni imenovalec o poglavitnih razvojnih projektih. Koalicijska pogodba tako po besedah predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca ne bo dolgo gradivo na stotih straneh, ampak se bodo dogovorili, kateri projekti so ključni za Slovenijo in jih bodo izvajali poleg reševanja tekočih problemov.

A. S.