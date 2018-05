Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Družina je uvrščena najvišje na lestvici vrednot. Foto: BoBo Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je dejala, da je družinska politika na ministrstvu že nekaj časa prioriteta. Foto: BoBo Sorodne novice Pahor: Potrebujemo nov družbeni dogovor. Cerar: Vsi morajo dostojno živeti. Dodaj v

Kopač Mrakova: Družina je nenadomestljivo zavetje, varnost in podpora

Ob mednarodnem dnevu družin

15. maj 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za zaščito družine in zagotovitev visoke ravni kakovosti življenja družin in otrok posodabljamo zakonodajo in druge strateške dokumente, je poudarila ministrica Anja Kopač Mrak. Tako je spomnila na prihajajočo novo resolucijo o družinski politiki.

Družinsko življenje se precej spreminja, a vendar družina ostaja nenadomestljivo zavetje, varnost in podpora, je v poslanici ob mednarodnem dnevu družin poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Po njenih besedah vse raziskave kažejo, da je za posameznike v vseh življenjskih obdobjih družina uvrščena najvišje na lestvici vrednot.

Kot je spomnila ministrica, letošnje geslo mednarodnega dneva Družine in vključujoča družba poudarja enake pravice za vse družinske člane. Na ministrstvu je po njenih besedah družinska politika že nekaj časa prednostna naloga. Slovenija ima po zagotovilu ministrice dobro razvito in sorazmerno radodarno družinsko politiko. "Ukrepi družinske politike omogočajo dobro podporo pri usklajevanju plačanega dela in družine, imamo finančno dostopne in kakovostne javne servise, spodbujamo enakost možnosti in zaposlenost žensk," je naštela.

Resolucija o družinski politiki

DZ je februarja sprejel resolucijo o družinski politiki 2018–2028 z naslovom Vsem družinam prijazna družba. Njen namen je za naslednjih deset let opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še povečali kakovost družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, in izboljšali socialnoekonomski položaj družin, je navedla ministrica.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1994 razglasila 15. maj za mednarodni dan družin. Letošnji je namenjen ozaveščanju o vlogi družin in družinskih politik pri doseganju bolj vključujočih družb.

G. K.