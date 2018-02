Koprivnikar bo med stavkovnim valom službeno v Dubaju

Ministrstvo za javno upravo je že začrtalo smernice nadaljnjih pogajanj

7. februar 2018 ob 08:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek, torek in sredo prihodnji teden bodo stavkali v policiji, izobraževanju, zdravstveni negi in socialnem varstvu. Pogajalska skupina je preučila prek 80 stavkovnih zahtev in jih bo predstavila vladi.

Pred stavkovnim valom napovedanim za prihodnji teden bodo o nadaljevanju pogajalskega procesa in odzivanju na stavkovne zahteve sindikatov najprej razpravljali v koaliciji, nato pa še na seji vlade.

Na ministrstvu za javno upravo so preučili vse sindikalne zahteve in začrtali nadaljno pogajalsko taktiko ter področja, ki dopuščajo možnosti kompromisov. Pregled več kot 80 zahtev bodo najprej predstavili koaliciji, nato pa naj bi vlada na seji odločala o nadaljevanju pogajalskega procesa in odzivanju na stavkovne zahteve.

Sindikati, ki se pridružujejo stavkam, sicer postavljajo različne zahteve, je v ponedeljek poudaril predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Skupni cilj vseh je po njegovih besedah, da se kolektivne pogodbe dejavnosti ohranijo kot tisti prostor, kjer se dogovarjajo specifična vprašanja, naj gre za policijo, zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, državno upravo, pravosodje ipd.

Med samimi stavkami na začetku prihodnjega tedna, ki bodo potekale v policiji, izobraževanju ter v zdravstveni negi in socialnem varstvu, pogajanj na ministrstvu ne nameravajo izvajati. Pogajalske skupine bodo z delom nadaljevale takoj po zaključku stavk.

Hkrati bo med 10. in 14. februarjem vodja vladne pogajalske skupine, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, odsoten zaradi že dlje časa predvidene službene poti na The World Government Summit, ki bo potekal v Dubaju. V pogajalskem procesu ga bo nadomeščala generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič.

La. Da.