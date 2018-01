Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zahteve več kot 20 sindikatov so vredne slabo milijardo evrov. Foto: Pixabay Zato ne moremo ugotoviti drugače, kot da so v času, ko plače rastejo, in sicer v javnem sektorju celo hitreje kot v gospodarstvu, te zahteve del predvolilnega pritiska na vlado, da bi izsilili neke obljube, s katerimi se bo morda pozneje morala ukvarjati neka druga vlada. Boris Koprivnikar o predvolilnih pritiskih Boris Koprivnikar je sindikalne zahteve označil za predvolilni pritisk na vlado. Foto: BoBo Sorodne novice Sindikata zdravstvenih delavcev napovedala dveurno opozorilno stavko Koalicija: Denarja za zahteve sindikatov ni Dodaj v

Koprivnikar: "Če izpolnimo vse zahteve sindikatov, potopimo likvidnost države"

Na vladi bodo razpravljali o zahtevah sindikatov javnega sektorja

11. januar 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar na vladi pričakuje resen pogovor o odzivu na slabo milijardo evrov vredne zahteve več kot 20 sindikatov javnega sektorja.

Vladi bodo po besedah ministra Koprivnikarja predlagali, da se odzove na način, ki ne bo ustvarjal dodatnih anomalij, in da gredo v pogajanja v tistih delih, kjer so ta upravičena, recimo zaradi primerjav z zdravniki.



Na zahteve sindikatov, ki so absolutno pretirane in nemogoče, pa se morajo kritično odzvati. Gre za zahteve po deset- in večodstotnih linearnih dvigih plač, česar gospodarstvo ne bo zdržalo, je v sredo pojasnil minister in dodal, da bi z uresničitvijo vseh teh zahtev dejansko potopili likvidnost države in se vrnili v gospodarsko krizo. "Če bi vse izpolnili, bi dejansko potopili likvidnost države," je opozoril.

"Zato ne moremo ugotoviti drugače, kot da so v času, ko plače rastejo, in sicer v javnem sektorju celo hitreje kot v gospodarstvu, te zahteve del predvolilnega pritiska na vlado, da bi izsilili neke obljube, s katerimi se bo morda pozneje morala ukvarjati neka druga vlada," je še menil.

Organiziran in enoten odziv

Vlada bo danes odločala, kako se bo odzvala, po Koprivnikarjevih besedah čim bolj organizirano in in enotno. Nato pa bodo videli, kako voditi sam pogajalski proces; ali bo mogoče pogajanja voditi skupaj za več sindikatov ali si bodo posamezni sindikati želeli, da se z njimi pogovarjajo ločeno. V vsakem primeru pa, je poudaril, je treba skrbeti za usklajenost dogovarjanja z različnimi sindikati.

Prva stavka je napovedana za 24. januarja. Zanjo se je opredelilo 17 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Policisti so stavko napovedali za 12. februarja, sindikata, ki zastopata zaposlene v zdravstveni negi in socialnem varstvu, za dan pozneje. Šolski sindikat Sviz je stavko napovedal za 14. februar.

Kadrovski načrti

Na današnji seji bo vlada obravnavala tudi predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. Uredba je bila pripravljena na podlagi zakona o izvrševanju proračunov za letošnje in prihodnje leto.

Zakon ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

