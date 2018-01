Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Storjen je bil pomemben korak naprej, je dejal minister Boris Koprivnikar. Foto: BoBo Če bo vladna stran pokazala pripravljenost za dogovarjanje in prihodnji teden prišla pred nas s sprejemljivim pogajalskim izhodiščem za pogajanje o vseh stavkovnih zahtevah, potem obstaja možnost, da prekličemo dvourno opozorilno stavko. Jelka Mlakar Če bo vlada prihodnji petek na mizo dala sprejemljivo pogajalsko izhodišče, obstaja možnost, da sindikata prekličeta napovedano dveurno opozorilno stavko, je dejala Jelka Mlakar. Foto: BoBo Pogledali smo vse zahteve in jih natančno razumeli z obeh strani. Mislim, da so bila pogajanja zelo konstruktivna, dogovorili pa smo se tudi, katere specifične stavkovne zahteve se bodo reševale neposredno v dogovoru z ministrstvom za zdravje in ministrstvom, pristojnim za socialo. Katere stavkovne zahteve so priporočila, pri katerih želimo spremeniti prakso, ki se nam dogaja tako na področju zdravstva kot sociale, in katere so tiste, ki jih bo treba dejansko izpogajati, spremeniti uvrstitve. Boris Koprivnikar Sorodne novice Nekaj tisoč stavkajočih pred vlado: "Zahtevamo le enako obravnavo" Sindikati: Stavka neizogibna. Koprivnikar: Stavke so neupravičene. Dodaj v

Koprivnikar: Koliko milijonov evrov bomo komu dali, se ne pogovarjamo

Sestanek ministra z dvema sindikatoma

26. januar 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednika sindikata delavcev v zdravstveni negi ter sindikata zdravstva in socialnega varstva, Jelka Mlakar in Zvonko Vukadinovič, sta ministru Borisu Koprivnikarju predstavila stavkovne zahteve.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v izjavi medijem po srečanju pojasnil, da so naredili pomemben korak naprej. "Pogledali smo vse zahteve in jih natančno razumeli z obeh strani. Mislim, da so bila pogajanja zelo konstruktivna, dogovorili pa smo se tudi, katere specifične stavkovne zahteve se bodo reševale neposredno v dogovoru z ministrstvom za zdravje in ministrstvom, pristojnim za socialo. Katere stavkovne zahteve so priporočila, pri katerih želimo spremeniti prakso, ki se nam dogaja tako na področju zdravstva kot sociale, in katere so tiste, ki jih bo treba dejansko izpogajati, spremeniti uvrstitve," je dejal.

Znova se bodo srečali v petek, do takrat pa bo "vladna stran pripravila konkretne predloge na tiste zahteve, ki jih zdaj bolje razumemo", je povedal Koprivnikar. Sicer pa trdi, da sploh ne razmišlja o preprečitvi stavke, ki sta jo sindikata napovedala za 13. februar, ampak o tem, "ali imam argumente, da sedanji plačni sistem in razmerja znotraj njega lahko izboljšamo".

"O številkah, koliko milijonov evrov bomo komu dali, se ne pogovarjamo, saj je to brezpredmetno. Mi se pogovarjamo o argumentih, in ko bomo z vsemi pogajalskimi skupinami ugotovili, kako primerljivo v okviru enotnega plačnega sistema urediti temeljne težave, s katerimi se spopadamo, bomo videli, kakšna je številka in ali jo zmoremo," je pojasnil. Sicer pa Koprivnikar vztraja, da je stavka nepotrebna in samo jemlje čas za konstruktiven dogovor.

Sindikalisti predstavili stavkovne zahteve

Mlakarjeva pa je dejala, da so predstavili svoje stavkovne zahteve in jih podrobno obrazložili. Tako do prihodnjega tedna pričakuje protipredlog, bi si pa želela pogostejše sestajanje glede na to, da se datum, za katerega so napovedali stavko, bliža. Je pa poudarila, da jo lahko pred tem odpovejo, če bodo zaznali, da se stvari premikajo v pravo smer.

"Če bo vladna stran pokazala pripravljenost za dogovarjanje in prihodnji teden prišla pred nas s sprejemljivim pogajalskim izhodiščem za pogajanje o vseh stavkovnih zahtevah, potem obstaja možnost, da prekličemo dvourno opozorilno stavko," je dodala.

"Kar zadeva kadrovske normative, imamo zdaj prvič občutek, da so nas dejansko vzeli resno," pravi Mlakarjeva. Že prihodnji teden naj bi se namreč sešla delovna skupina na tem področju. A je previdno optimistična, saj ne bo privolila v to, da bi delovna skupina nastala le za to, da se nič ne zgodi.

Brez stavke ni rezultatov

Sicer pa Mlakarjeva trdi, da stavka mora biti plačana, saj jo utemeljujejo tako na kršitvah kolektivnih pogodb kot tudi na neizpolnjenih stavkovnih sporazumih. Po njenih besedah ne bodo odstopili od zahtevo po dvigu plač in odpravi anomalij, anomalij pri dodatkih za dementne in za delo s citostatitki.

Vukadinovič pa je dodal, da tudi sam meni, da je stavka nepotrebna. "Izkušnje pa kažejo, da nam brez stavke ni uspelo doseči cel kup interesnih rezultatov, ki so bili potem udejanjeni," je pripomnil.

Tudi sicer ugotavlja, da bi se strinjal s tem, kar je minister povedal v javnosti, a ob tem opozoril, da se Koprivnikar ne strinja z dvigom plač tudi v primerljivosti z zdravniki. Opozoril je, da bodo vztrajali pri zahtevah glede dodatkov za težke delovne pogoje, saj številni zaradi oblik dela, ki jih imajo, tudi denimo ne morejo več usklajevati družinskega in poklicnega življenja.

G. K.