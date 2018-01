Koprivnikar: Ne bomo ogrozili položaja države. Počivavšek: Vladni predlog preozek.

Slabo kaže tudi dogovoru o minimalni plači. Sindikati in delodajalci bi morali ministrici za delo Anji Kopač Mrak danes predstaviti usklajen predlog nove višine minimalne plače. Na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta so se namreč dogovorili, da bodo skušali poenotiti stališča. V tem primeru bi ministrica upoštevala njihovo voljo. A - kot kaže - jim to ne bo uspelo, ne le zaradi časovne stiske, ampak tudi zaradi zelo različnih stališč. Delodajalci vztrajajo pri zvišanju za 1,7 odstotka, sindikati pa za 6,7 odstotka. Ministrica bo tako torej najverjetneje predlagala zvišanje minimalne plače z zdajšnjih 613 evrov neto na 638 evrov oziroma 4,7 odstotka. V petek mora biti nova višina minimalne plače objavljena v Uradnem listu, še poroča Radio Slovenija.