Koprivnikar: Ne bomo sprejemali škodljivih odločitev samo zato, da bi preprečil stavke

Vlada bo na zahteve sindikatov odgovorila s posebno pogajalsko skupino

11. januar 2018 ob 10:56,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je predstavil odziv vlade na zahteve sindikatov javnega sektorja, in sicer naj bi oblikovali posebno vladno pogajalsko skupino. Zahteve so ocenjene na skoraj milijardo evrov.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je po seji vlade povedal, da so na vladi sprejeli izhodišča za odziv na stavkovnih zahtev. Tako so ugotovili, da je kar 27 od 41 sindikatov javnega sektorja izrazilo stavkovne zahteve ali najavilo stavke, njihove zahteve pa dosegajo 991 milijonov evrov.

Koprivnikar je to označil za enormen znesek, ki je tako visok, da je že postal širše družbeno vprašanje. Vlada bo za pogajanja z nezadovoljnimi sindikati ustanovila enotno pogajalsko skupino. Sindikate bodo povabili k skupnemu sodelovanju na pogajanjih, saj bo le tako mogoče "urejeno voditi pogajanja" in doseči konsenz.

Plače v javnem sektorju rastejo, masa plač se je povečala za 10 odstotkov in raste hitreje od rasti produktivnosti, vendar je to meja, ki jo država še zmore, je pojasnjeval Koprivnikar.

Opozoril je še, da se bo vlada pogajala v okviru, da ne ogrozi javnofinančne slike. Če bi ugodili skoraj milijardni zahtevi sindikatov, pa bi državo po njegovih besedah pahnili v čas najhujše gospodarske krize, kar bi bilo v času gospodarske rasti nepredstavljivo.

"Ne verjamem, da bi tako hitro zbližali stališča," da bi preprečil stavke, je o napovedanih stavkah še dejal minister. Ob tem je dodal, da na vladi ne bodo sprejemali škodljivih odločitev samo zato, da bi preprečil stavke.

Pogajalci znani v prihodnji dneh

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je povedala, da je minister Koprivnikar na sestanku koalicije pred vlado pojasnil, da je 27 sindikatov javnega sektorja vložilo svoje stavkovne zahteve, ki se med seboj tudi razlikujejo, skupaj pa so ocenjene na 991 milijonov evrov.

Vladi bo Koprivnikar predlagal vzpostavitev posebne enotne vladne pogajalske skupine, ki bo nadaljevala dialog s sindikati, oblikovana pa naj bi bila do konca prihodnjega tedna. To je bil tudi enoten sklep koalicije, je pojasnila vodja poslancev SMC-ja.

Kakšna bo sestava skupine, bo po napovedih Kustec Lipicerjeve znano v prihodnjih dneh. O tem se bodo pogovarjali tudi na posebnem vrhu koalicije, je še povedala in dodala, da je bilo tudi na koaliciji eno temeljnih vprašanj, kakšen naj bo profil te skupine.

Zanesljivo bo za vodjo skupine predlagan minister Koprivnikar, kar zadeva njeno sestavo, pa ni nujno, da bodo to ministri in bo lahko prevladujoč strokovni del, tisti, ki se vsakodnevno neodvisno od politike ukvarjajo s plačami v javnem sektorju.

Koprivnikar je še spomnil, da je bilo za odpravo plačnih anomalij in varčevalnih ukrepov v javnem sektorju že namenjenih 300 milijonov evrov, kar se je odrazilo v večodstotnem dvigu plač zaposlenih.

Na vprašanje, ali bi še lahko preprečili napovedane stavke, je poslanka odvrnila, da gre za odločitev na ravni sindikatov. Vsekakor pa, je zagotovila, politični oz. vladni del želi stopiti v konstruktiven in odgovoren dialog z njimi. Glede na obseg samih zahtev, število sindikatov, ki jih postavljajo, pa po njenem mnenju vsega ne bo mogoče razrešiti v kratkem času.

Han: Država tega ne more izpolniti

Vodja poslanske skupine SD-a Matjaž Han je povedal, da so zahteve sindikatov javnega sektorja tema, o kateri se je treba resno pogovoriti in podati jasne odgovore. Ker na sestanku ni bilo predstavnikov ministrstva za finance, se o finančnih izhodiščih za pogajanja niso pogovarjali.

Glede ocene višine zahtev sindikatov, ki jo je predstavil Koprivnikar, pa je dejal: "Vsi se zavedamo, da ta trenutek država ni sposobna tega izpolniti, čeprav se zavedamo, da imajo ljudje pravico do stavke in jih v naši stranki razumemo."

Po njegovem mnenju je ključno, da se ta problem reši za pogajalsko mizo, in ne na ulici. Tudi Han sicer ne verjame, da lahko to rešijo do konca mandata, zaveda pa se, da bo tako na stavke kot na pogajanja vplival tudi predvolilni čas.

Zadeva je zelo resna in tudi realna ocena je, da je to nemogoče rešiti do junija. "Osebno ne bi upal obljubljati - tudi zaradi političnih točk - neke stvari, ki jih ne bi mogel izpolniti," je dejal Han, ki podpira oblikovanje posebne pogajalske skupine, znotraj katere bi se dogovorili, kje so cilji, in se nato začeli pogajati. Toda ta pogajanja bodo po Hanovih predvidevanjih trajala prek tega mandata.

Zakon ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

