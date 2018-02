Koprivnikar poziva sindikate, da omilijo zahteve

Bodo stavke plačane?

15. februar 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po treh dneh stavke posameznih skupin zaposlenih v javnem sektorju minister za javno upravo Boris Koprivnikar zatrjuje, da bodo nadaljevali s pogajanji še ta konec tedna.

V petek bodo znova za mizo sedli s skupino 16 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, v prihodnjem tednu pa še z drugimi sindikati, ki so stavkali v tem tednu.

Nadaljevanje pogajanj pričakujejo tudi v sindikatih. Stavko so v ponedeljek začeli policisti, v torek so stavkali zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, v sredo pa še šolniki. Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar pravi, da je zdaj na potezi vlada.

Koprivnikar: Soočeni smo z zaostrovanjem

Koprivnikar je sicer ponovil, da vlada išče rešitve in možnosti, a sindikati ostajajo pri nerealnih zahtevah. Kot je dejal, težko razume sindikate, ki grozijo z zaostrovanjem stavkovnih aktivnosti, hkrati pa se v svojih stališčih v ničemer ne približujejo vladnim izhodiščem. "Bistvo stavke je, da postaviš zahteve, potem pa se o njih pogajaš. Tukaj pa smo soočeni z zaostrovanjem," je dejal ob robu seje vlade.

Po njegovem mnenju je kompromis možen, če bodo sindikati resno pogledali predlog, ki ga je pripravila vlada. Če pa bodo vztrajali pri zahtevah, ki so vredne okoli milijarde evrov, glede dogovora ni preveč optimističen.

Različno je stališče tudi do plačila v času stavke. Medtem ko so v sindikatih prepričani, da bi morala biti stavka plačana, je minister ponovil, da je šlo za interesne stavke in jih zato ni treba plačati iz javnih sredstev oz. se o tem strošku pogajajo.

A. S.