Koprivnikar predlaga, da ga vlada zamenja na mestu pogajalskega vodje

Jakob Počivavšek pred pogajanji z vlado ni bil optimističen

16. februar 2018 ob 15:50,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je po današnjih neuspelih pogajanjih s 16 sindikati, na katerih so ti zavrnili njegov predlog o enoodstotnem zvišanju plač, napovedal, da bo vladi predlagal, da ga razreši z mesta pogajalskega vodje.

"Glede na odziv sindikatov, glede na mandat, ki mi je podeljen, in tudi morda glede na številne kritike, s katerimi se soočam - pa ne bom sodil o njihovi upravičenosti -, prihajam do odločitve, da bom vladi predlagal menjavo vodje pogajalske skupine in se sam s tega položaja umaknem," je po pogajanjih izjavil Boris Koprivnikar, ki je z odločitvijo že seznanil tudi predsednika vlade Mira Cerarja. Za zdaj ostaja v vlogi ministra, razen če se premier ne odloči drugače, je še dodal.

Na Koprivnikarjev odstop s pogajalskega položaja so se že odzvali v sindikatih: "Pozdravljamo trezen premislek ministra Koprivnikarja glede možnosti, da se z mesta prvega pogajalca vlade umakne, saj so se po naših prepričanjih pogajanja med nami pod njegovim vodstvom že nekaj časa žal bolj zapletala kot odpletala, kar je vsekakor neučinkovito in ne vodi v razrešitev naših stavkovnih zahtev. Če bo vlada sprejela odstop in imenovala novega glavnega pogajalca, upamo, da bo šlo za osebo, s katero bomo, v dobro vseh, čim prej sklenili stavkovne sporazume, ter tako nove stavke, ki niso v interesu nikogar, ne bodo potrebne," je za MMC dejala Ana Jakopič, namestnica vodje koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Koprivnikar je tik po koncu pogajanj ugotavljal, da sindikati vztrajajo, da se vlada pogaja o čisto vseh stavkovnih zahtevah ter da sindikati niso podali nobenih konkretnih približevalnih predlogov. Nekoliko pozneje je v izjavi za javnost na ministrstvu za javno upravo napovedal, da bo vladi predlagal, naj poišče drugega pogajalca.

Slabo je kazalo že pred pogajanji

Vodja sindikatov Jakob Počivavšek je že pred začetkom pogajanj dejal, da volje za sklenitev dogovora na strani vlade očitno ni. Po pogajanjih pa je dejal, da so zahtevali vrnitev k pogajanjem o stavkovnih zahtevah, torej o plačnih anomalijah nad 26. plačnim razredom itd. Ministru so še predlagali tudi, da svoj predlog o enoodstotnem dvigu mase za plače "preoblikuje v prvi korak k odpravi varčevalnih ukrepov".

Minister za javno upravo je namreč v četrtek napovedal, da se bo s sindikati pogajal v okviru enoodstotnega dviga mase plač, pred pogajanji pa je opredelil, da bi vlada za dvig plač v javnem sektorju namenila dodatnih 45 milijonov evrov. Počivavšek pa je pred pogajanji izjavil, da mu marsikaj ni jasno, kar pa je jasno, je to, "da očitno volje za sklenitev dogovora ni".

Kot je poročala Nina Benedik z Radia Slovenija, bi bilo 4-odstotno zvišanje, ki ga je pred pogajanji omenjala vlada, posledica napredovanj dela javnih uslužbencev ter sprostitve pokojninskih premij in regresa, k čemur pa bi vlada nato dodala še omenjeni odstotek. To je precej manj od stavkovnih zahtev Počivavškovih 16 sindikatov, ki vsebujejo zvišanje plač za od 8 do 16 odstotkov oz. dodatne dva, tri ali štiri razrede.

