Koprivnikar: Rožljanje s stavkami nekonstruktivno

Ministrica Mateja Vraničar Erman priznava, da so bile storjene napake

7. december 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Napoved stavk nekaj mesecev pred volitvami verjetno ni naključna, ugotavlja minister za javno upravo Boris Koprivnikar in dodaja, da je to nekonstruktivno, saj pogajanja potekajo, masa za plače pa se povečuje.

Koprivnikar je pred sejo vlade med drugim opozoril, da vlada izpolnjuje vse sprejete zaveze in vztraja pri pogajanjih s socialnimi partnerji. Stavkovne napovedi zato povezuje "s pritiski na vlado tik pred volitvami" in jih ne more razumeti kot konstruktivno sodelovanje za pravično nagrajevanje.

Na očitke, da je vlada sama odprla Pandorino skrinjico, ko je popustila zdravnikom, je minister odgovoril, da so navedbe o popuščanju zdravnikom za do sedem plačnih razredov navedbe sindikalnih predstavnikov. Po njegovih besedah je treba pogledati, koliko zdravnikov in za koliko so napredovali, saj da so podatki drugačni od tistih, ki jih imajo sindikati. Spomnil je, da so se v pogajanjih zavezali, da bodo vpliv zdravniških plač prenesli tudi na druge javne uslužbence, in poudaril, da se bo to zgodilo skozi pogajalski proces in za vse enako.

Pogajanja o odpravi plačnih anomalij se bodo, kot je potrdil minister, nadaljevala v ponedeljek. Upa, da se do konca leta še kaj narediti, ker so okvirji že določeni.

Ministrica opozarja na fiskalno pravilo

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pa je ob valu zahtev za višje plače na novinarski konferenci po seji vlade opozorila na fiskalno pravilo v ustavi. Javnosti se po njenih navedbah predstavlja všečne predloge, vendar je treba pogledati njihovo utemeljenost in finančne učinke. Toda ministrica dvomi, da so predlagatelji te okoliščine upoštevali. "Ne morem zanikati, da so bile verjetno narejene napake pri pogajalskih postopkih," je dejala ministrica, obenem pa spomnila, da je problem plač policistov vlada podedovala, enako velja tudi za zdravnike. "Moramo umiriti strasti in postaviti na mizo podatke, se uskladiti in od tu štartati naprej," je dejala.

O stavki na Sovi Koprivnikar ne ve nič, stavkovnih zahtev niso predstavili

Zaradi načina pogajanj se na stavko pripravljajo v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek. O stavki se zaradi zahtev po višjih plačah te dni opredeljujejo tudi člani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, medtem pa zaposleni v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) že stavkajo. Njihovo stavko je Koprivnikar označil za presenetljivo in neke vrste unikum. O njej sicer, kot pravi, nič ne ve, saj nima niti stavkovnih zahtev. Opozoril pa je, da imajo v Sovi po zakonodaji omejeno pravico do stavke in morajo zagotavljati redno delovanje, saj bi sicer kršili zakon.

O stavki pa razmišljajo tudi v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije, saj vlada ne sprejme njihovih zahtev glede vrednotenja delovnih mest in odprave plačnih anomalij. Stališče ministrice za obrambo Andreje Katič, da se sprejme vse gasilske zahteve, po Koprivnikarjevem mnenju ni konstruktivno. Katičeva je spomnila, da so imeli s sindikatom in predstavniki določenih gasilskih zavodov sestanek pri predsedniku vlade, na katerem so se dogovorili za aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim so eno delovno mesto uvrstili više. Po njenih navedbah so omenjeni aneks podpisali skoraj vsi sindikati, s čimer so dobili njihovo privolitev, da lahko prisluhnejo pobudi poklicnega gasilstva. Zato ministrica ne vidi ovir, da bi prisluhnili poklicnim gasilcem in potrdili aneks k njihovi panožni kolektivni pogodbi, v kateri bi delovna mesta uredili po predlogu gasilcev.

Han: Popustili smo enim, drugim pa ne

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je sicer po vrhu koalicije dejal, da gre pri stavkovnem valu pred volitvami za pritisk. Po njegovem mnenju je legitimno, da so s stavkovnimi zahtevami začele nekatere skupine, ki jim vlada ni popuščala. "Tukaj nam je vendarle ušlo nekaj iz vajeti. Popustili smo eni skupini, drugim nismo. Tukaj je razlog, zakaj verjetno v Sovi stavkajo," je dejal in stavko v Sovi označil za katastrofo. Upa, da vse deluje normalno in da varnost državljanov ni vprašljiva.

Kdo je odgovoren za napovedan stavkovni val, pa je po ocenah Franca Jurše (DeSUS)"jasno kot beli dan". Razloge vidi v dogovoru, da bodo preko zdravniškega sindikata Fides urejali plače zdravnikov, takrat se je namreč po njegovem mnenju sprožil domino efekt. "Zato imamo zdaj vse te težave. Če bi tedaj zadevo urejali drugače, teh težav zdaj ne bi imeli," je prepričan. Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pa je glede napovedi stavkovnega vala poudarila, da dialog s sindikati ves čas poteka in da se pričakuje, da bodo v okvirih razumnega in sprejemljivega našli skupni jezik. Pojasnila je tudi, da so dobili zagotovilo, da Sova povsem normalno deluje in da ni razloga za vznemirjenje. "Tisti, ki ga delajo - in veste, kdo to so -, se morajo vprašati o tem, kaj delajo z vidika državotvornosti in vloge stanja Sove v državi in širšem prostoru," je opozorila.

T. K. B.