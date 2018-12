"Kot da se ta civilizacija odpoveduje narediti več za to, da bi ljudem povrnila njihovo dostojanstvo"

Božična poslanica evangeličanskega škofa Geze Fila

17. december 2018 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evangeličanski škof Geza Filo je v božični poslanici opozoril na vse večjo brezobzirnost okolja, v katerem živimo, in na to, da so v takem okolju številni izgubili upanje. Vsem je zaželel, da bi v sporočilu božiča našli novo upanje in da bi se njihov strah spremenil v veselje. Zaželel si je tudi več sodelovanja in pozitivizma.

Škof Geza Filo je opozoril, da je naša civilizacija vse bolj utrujena in zbegana. "Hočemo biti čim bolj učinkoviti, povečujemo proizvodnjo, naš cilj sta vedno večji materialni dobiček in ugodje. Na področju varovanja nas samih pa kot da se (ta civilizacija) odpoveduje narediti več za to, da bi ljudem povrnila njihovo dostojanstvo," je opozoril. Kljub temu je prepričan, da ljudje premoremo "toliko zdravega razuma in srčnosti, da bomo vse naredili za to, da številnim povrnemo izgubljeno upanje". A se moramo za to potruditi, je dejal.

Jezus Kristus, ki se je rodil na božič, je po besedah Fila prišel, da "bi nas s svojim delom odrešenja popeljal iz strahu v veselje", kar je vsem tudi zaželel. "Želim si, da bi nas sporočilo božiča v rojenem Kristusu navdihnilo k novemu upanju, ki strah spremeni v veselje, med vse nas pa prinese morda nekoliko več sodelovanja, da ne bi bilo med ljudmi toliko nestrpnosti in zamer, ampak več medsebojnega razumevanja in miru," je dejal. Vse verujoče in neverujoče je tudi pozval, naj najdejo več pozitivnosti, da bi bili prihodnji časi lepši in bi ljudi združevali med seboj.

"Želim vam, da bi se vaše srce zapolnilo z božičnim veseljem, ki je za vse ljudstvo. Še posebej to želim vam, ki vas pestijo težave, preizkušnje, bolezni, skrbi in razočaranja. Naj bodo ti dnevi veselja, dnevi prežeti z ljubeznijo in upanjem," je dejal ob koncu, vsem skupaj pa zaželel blagoslovljen božič in srečno novo leto.

