Kovačič: Nikjer ni datum referenduma tak problem demokracije kot pri nas

Referendum o zakonu o drugem tiru

28. marec 2018 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudnik referenduma Vili Kovačič se je že pritožil zoper sklep državne volilne komisije o datumu ponovljenega glasovanja. Za demokracijo je dobro, če glasuje čim več ljudi, je sporočil.

Kovačič je na novinarski konferenci, ki je bila namenjena tudi predstavitvi stranke Davkoplačevalci se ne damo več, znova kritiziral torkovo odločitev državne volilne komisije (DVK), ki je za datum ponovnega glasovanja o zakonu o drugem tiru določila 13. maj.

"Ne vem, če je v kateri državi na svetu datum tako velik problem demokracije kot pri nas. To je unikatno, da imamo tako ustvarjalne pravnike, ki znajo barabije argumentirati tako, da prepričajo velik del javnosti," je bil oster.

Kovačič si namreč prizadeva, da bi bilo ponovljeno glasovanje izvedeno skupaj z volitvami. "Prav bi bilo čim več stvari združiti v en datum, da bi čim več ljudi glasovalo, ne pa ravno obratno. Naša politika in pravniški pristop je, da bi jih glasovalo čim manj. Hvala lepa za tako pravo," je bil kritičen.

Po torkovi odločitvi DVK-ja je Kovačič s pomočjo pravnika Jurija Toplaka že spisal pritožbo zoper sklep, ki jo je posredoval tako ustavnemu kot vrhovnemu sodišču. Kot je pojasnil, so pritožbo na obe sodišči vložili zato, da se ne bi izgovarjali, da gre za pristojnost drugega.

Sam sicer meni, da bi bilo glasovanje najbolje izvesti z jesenskimi lokalnimi volitvami, saj bi se stvari do takrat nekoliko umirile.

"Cirkus bomo vrteli do onemoglosti"

Pobudnik referenduma je razkril tudi nadaljnje načrte, če mu s pritožbo na vrhovnem in ustavnem sodišču ne bi uspelo. "Tudi če izgubimo, ostaja možnost pritožbe na izid. Ta cirkus bomo vrteli do onemoglosti. In se bo neizvajanje tega zakona še podaljševalo," je dejal.

Ob tem je poudaril, da ne nagajajo oni, ampak vlada in koalicija. "Jaz sem jih večkrat pozval, naj umaknejo zakon in bo tega cirkusa z referendumom konec. Oni so tisti, ki pravo izrabljajo do onemoglosti," je prepričan predsednik novonastale stranke Davkoplačevalci se ne damo več.

Sodeloval bi z izdelavo makete

V tokratni referendumski kampanji, ki bo stekla čez dobra dva tedna, bi sicer Kovačič med drugim sodeloval tudi z izdelavo makete. Kot je dejal, bi z njo predstavili "traso vladnega enojnega tira in našega dvojnega tira". Na ta način bi si lahko državljani po njegovi oceni lažje predstavljali problematiko.

Kovačič se je dotaknil še stranke Davkoplačevalci se ne damo več. Koliko je članov, Kovačič za zdaj še ne ve, saj jih ne štejejo, iščejo pa kandidate za sodelovaje na državnozborskih volitvah. Doslej jih imajo okli 10, je pojasnil in dodal, da potrebujejo ljudi iz civilnih iniciativ, ki so izide pokazali že na lokalni ravni.

Na novinarski konferenci je sodelovala tudi članica stranke Barbara Kolmanič, ki je k sodelovanju pozvala predvsem mlade, ki si ne želijo več prepuščati oblasti ozki skupini ljudi. "Nujno je, da se aktiviramo, da stopimo skupaj in spremenimo državo na bolje," je dejala.