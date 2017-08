Kovačič: Obstajajo odlične alternativne trase za drugi tir, a vlada razpravo odklanja

Omizje pred referendumom o drugem tiru

23. avgust 2017 ob 22:25

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič je na omizju v Velenju poudaril, da obstajajo odlične alternative za drugi tir, ki ne vsebujejo slepega črevesa in zavoja proti Trstu, a vlada vse razprave o alternativah zavrača.

Kovačič tudi meni, da bi morala vlada dela pri izgradnji nove trase železniške proge Divača–Koper zaupati najboljšemu ponudniku del, ki bi ga izbrali prek mednarodnega razpisa. Dejal je, da bi bila lahko gradnja še hitrejša od tiste, ki jo načrtuje vlada, in ta gradnja bi bila tudi trikrat cenejša. Zato so na vlado po njegovih besedah naslovili projekt 5XB, ki pomeni brez korupcije, bistveno hitrejša in cenejša izgradnja dvotirne proge, brez škode za okolje in brez zadolževanja otrok in vnukov.

Omizja se kljub drugačnim napovedim ni udeležil predsednik vlade Miro Cerar, se ga je pa udeležil Jože Duhovnik z ljubljanske strojne fakultete. Po njegovem mnenju je ključna težava v nerazumevanju vlade, da je drugi tir mogoče graditi ceneje in hitreje. "Mi nismo proti drugemu tiru, ampak smo proti zakonu o drugem tiru, ker legalizira korupcijo, saj projekt ni bil izbran na javnem razpisu, ampak v zaprtem krogu maloštevilne strokovne skupine."

Madžarska bo dobila delež v 2TDK

Dodal je, da mora vsak državljan iti na referendum, ker bomo imeli zaradi 2,2 milijarde evrov, ki bodo šle iz državnega proračuna za drugi tir, nižje pokojnine, manj sredstev za zdravstveno zavarovanje in manj sredstev za šolstvo ter raziskave. Država bo po tem zakonu zagotovila samo 800 milijonov evrov, dejansko pa nas bo drugi tir z dvotirno progo stal tri milijarde evrov. Torej bosta razliko plačali država in Madžarska, ki naj bi dobila 40-odstotni delež v podjetju 2TDK, je opozoril.

Po predlogu strokovne skupine, v kateri je tudi Duhovnik, bi ob sedanji progi Divača–Koper zgradili 22 kilometrov dvotirne proge, šest kilometrov pa je že zgrajenih na sedanjih železniških postajah. Tam, kjer je kraški rob, predlagamo vleko jeklene vrvi, ki se v svetu že uporablja, je še dejal Duhovnik.

L. L.