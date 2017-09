Kovačič pred iztekom kampanje opozarja na vrsto kršitev

Referendum o zakonu o drugem tiru

21. september 2017 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič pričakuje, da se bo večina na referendumu izrekla proti zakonu, a bi lahko bila težava kvorum. Kritičen je tako do medijev kot do ustavnega sodišča.

Slednje še ni odločilo o njegovi pritožbi zaradi dodelitve 97.000 evrov iz proračunske rezerve za potrebe vladne strani. Vili Kovačič, pobudnik referenduma v okviru društva Davkoplačevalci se ne damo, je prepričan, da so bili s tem pobudniki postavljeni v neenakopravni položaj. Danes je pojasnil, da sami denarja niso dobili od nobene stranke in ga tudi niso želeli. Podatkov, koliko sredstev se je nabralo s sms sporočili, še nima. Sicer pa so po njegovih navedbah doslej zbrali približno 1.200 evrov, sam pa je iz svojih prihrankov prispeval 5000 evrov.

Ker konec tedna nastopi molk pred nedeljskim referendumskim odločanjem, je Kovačič danes ugotavljal, da bo verjetno ustavno sodišče odločilo šele, ko bo referendum že mimo, kar je označil za "opravilno nesposobnost ustavnega sodišča". Sicer pa je bilo kršitev, povezanih z referendumom, po njegovih navedbah še več; na nekatere so že opozorili, po referendumu pa jih bodo zbrali v zaključno pritožbo.

Kot je med drugim opozoril Kovačič, še v dneh, ko je bilo že možno predčasno glasovanje, vsi volivci še niso dobili vabila na referendum, kar je huda kršitev, ki vpliva na udeležbo. Prav tako je bil kritičen do možnosti, ki so jih za predstavitev svojih stališč imeli v medijih, tako v javnih kot v zasebnih.

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi Blaž Babič, po oceni katerega je bila kampanja nezakonita in protiustavna. Če zakon na referendumu ne bo zavrnjen, pa je ponudil svojo pomoč pri pisanju pobude za oceno ustavnosti o zakonu.

Kovačič in Babič sta bila pri tem kritična tudi do same referendumske ureditve. Babič, ki se je že z več pobudami obrnil na ustavno sodišče, je dejal, da je zbiranje podpisov za referendum na upravnih enotah, kot je predvideno, protiustavno. Prav tako sta problematizirala zahtevani kvorum za veljavnost odločitve na referendumu. Približno 300.000 volivcev, ki mora priti na referendum in se izreči proti zakonu, je več, kot je volivcev vladnega SMC-ja, je dejal Babič. Kovačič pa je dodal, da takšen kvorum lahko dosežejo "le sindikati, politika, mafija in cerkev".

Al. Ma.