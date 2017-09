Kovačič: Sporna predvsem višina dokapitalizacij in prenosi slabih terjatev na DUTB

25. september 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji prvi mož Nove KBM Matjaž Kovačič je na zaslišanju pred parlamentarno komisijo o bankah povedal podobno kot marca 2014. Sporna je predvsem višina dokapitalizacij konec leta 2013 in prenosi slabih terjatev, je dejal.

Kovačič je upravo Nove KBM, ki je po sanaciji konec leta 2013 prešla v zasebne roke, ko jo je kupil sklad Apollo, vodil od maja 2005 do konca decembra 2011. Ocenil je, da je bil pred sanacijo bank sistemski pristop absolutno napačen. "Ni bil potreben, vsaj ne v taki višini, saj so bile na koncu kapitalske ustreznosti daleč višje od zahtevanih. To je bilo popolnoma nepotrebno zapravljanje državnega denarja," je menil.

Glede vloge v Novi KBM je kot predsednik uprave prevzel objektivno odgovornost, ne more pa, kot je ponovil podobno kot v zaslišanju pred prvo bančno komisijo, prevzeti odgovornosti za druge. "Počutim se odgovornega v pogledu, v katerem sem lahko suvereno sprejemal odločitve. Subjektivno pa se ne počutim odgovornega, saj če bi denimo upoštevali predloge uprave banke, ki smo jih pošiljali lastniku, tega danes ne bi bilo," je dejal.

Glede načrtovane dokapitalizacije 2011, ki se ni zgodila, projekta Stožice in primera Mercator je povedal skorajda povsem isto kot na pričanju marca 2014. Na vprašanja o domnevno spornih poslih Nove KBM, kot je nakup zemljišč na Hrvaškem, ni odgovarjal, ker o tem, kot je povedal, teče predkazenski postopek.

Po njegovi oceni so bili v banki v času njegovega vodenja oblikovani ustrezni nadzorni mehanizmi, zavarovanja so bila ustrezna. Obžaloval pa je, da si niso predstavljali, da v krizi država ne bo podprla gradbeništva in da je takrat propadla skoraj polovica tega sektorja. "Naša krivda je, da smo napačno ocenili ta vidik," je opisal.

