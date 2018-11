KPK: Prijava zoper generalnega direktorja RTV-ja premalo utemeljena

Odziv generalnega direktorja RTV Slovenija, Igorja Kadunca: "Ker odločitve KPK še nismo prejeli, je ne morem v celoti komentirati. Me pa njihov odgovor ne preseneča. Nadzorni svet bi se tej farsi lahko izognil, če bi mi predsednik NS-ja takrat dal priložnost, da temeljito pisno pojasnim zadevo. Te priložnosti nisem dobil, kar več kot očitno kaže na to, da gre res zgolj za poskus moje osebne diskreditacije in za apetite nekaterih političnih skupin po prevladi nad nacionalno radiotelevizijo. S tem pa je bila povzročena škoda ugleda ne samo meni osebno, temveč RTV Slovenija kot javnemu nacionalnemu mediju. Pričakujem, da se akterji tega zavedajo in bodo sprejeli odgovornost. Prepričan sem, da se bo podobno zgodilo tudi s preostalima dvema točkama predloga razrešitev, ki sta povezani z vprašanji integritete. Ostajam še naprej trden zagovornik RTV Slovenija kot javnega, predvsem pa od osebnih in političnih interesov neodvisnega medija."