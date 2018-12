Krivde za koprsko volilno zmedo noče nihče prevzeti

V Kopru krivijo MJU, ki pravi, da je aplikacija delovala normalno

3. december 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 18:41

Koper - MMC RTV SLO, STA

Po navedbah koprske občinske volilne komisije je do zmede pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru prišlo zaradi neosveževanja spletne aplikacije ministrstva za javno upravo. Minister za javno upravo Rudi Medved pa očitke, da je bila krivda na strani ministrstva, zavrača.

V nedeljo zvečer je bil na posebni spletni strani ministrstva za javno upravo objavljen podatek, da je po preštetih 99,99 odstotka glasov v Kopru Aleš Bržan dobil 52,29 odstotka oz. 13.116 glasov, Boris Popovič pa 47,71 odstotka oz. 11.968 glasov volivcev. Potem ko je Bržan že slavil zmago, Popovič pa priznal poraz, se je izkazalo, da v aplikaciji niso bili prikazani glasovi s predčasnega glasovanja, ki so Bržanovo prednost znižali na pičlih 12 glasov.

Občinska volilna komisija je nato preštela še glasove po pošti, ki so prinesli zmago Bržanu, in to le s sedmimi glasovi prednosti, kljub temu pa kar nekaj časa ni bilo jasno, kdo je dejansko zmagovalec županskih volitev v Kopru.

V koprski volilni komisiji trdijo, da je za zmedo kriva neosvežena volilna spletna stran ministrstva za javno upravo. Predsednik koprske občinske komisije Miloš Senčur je dejal, da bodo zahtevali pojasnilo, zakaj je bil na spletni strani zapisan napačen podatek, da je preštetih 99,99 odstotka glasov, čeprav še niso bili vneseni izidi predčasnega glasovanja. Zanimalo jih je tudi, zakaj se je spletna stran nehala posodabljati ob 22. uri.

Minister Rudi Medved očitke, da je bila krivda na strani ministrstva, zavrača in pravi, da je aplikacija delovala normalno. So pa imeli ponekod že v prvem krogu težave z vnašanjem podatkov in "očitno tisti, ki so vnašali podatke, niso prenesli izkušnje iz prvega kroga ali pa so že v prvem krogu delali narobe in potem te napake ponavljali". Po vsem sodeč je šlo torej za človeški dejavnik, je dodal.

V Kopru so šteli prepočasi?

Direktor vladne službe za lokalno samoupravo Roman Lavtar je pojasnil, da so aplikacijo, prek katere je javnost lahko spremljala štetje glasov v drugem krogu županskih volitev, prenehali osveževati v nedeljo ob 22.10. V Kopru so vse glasovnice prešteli deset minut pozneje, zato je nastala razlika med neuradnim izidom, objavljenim zvečer in zjutraj.

Pojasnil je še, da aplikacija pri številu glasovnic in razmerju do preštetih glasovnic in volivcev upošteva volilno udeležbo. Ta pa velja samo za dan glasovanja, ne pa tudi za predčasno glasovanje. Zato je delež preštetih glasovnic zdaj enak, čeprav so v resnici vneseni tudi izidi s predčasnega glasovanja, je še pojasnil.

