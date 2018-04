Ksenija Benedetti se poslavlja z mesta šefinje protokola

Ustanovila bo akademijo za poslovni protokol

10. april 2018 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ksenija Benedetti se po 18 letih poslavlja s položaja vodje Protokola Republike Slovenije. Prevzela ga je leta 2000 pod vlado Andreja Bajuka, s 1. oktobrom pa gre v akademske vode.

Za odhod se je odločila sama, saj si želi v življenju početi še kaj drugega, je povedala za ponedeljkov Studio City. Nihče ni pritiskal nanjo in tudi noben nov izziv, denimo hipotetično srečanje Donalda Trumpa in Kim Džong Una, je ne bi ustavil, je zatrdila. Predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade v odstopu Miro Cerar sta obveščena, prav tako preostali državni organi, za katere protokol izvaja storitve.

Mandat šefinje protokola je petleten, nazadnje je bila na ta položaj imenovana 21. novembra 2013, torej bi se ji kmalu samodejno iztekel.

S 1. oktobrom bo začela predavati na Pedagoški fakulteti na Univerzi na Primorskem. V sodelovanju z njo pa bo tudi ustanovila akademijo za poslovni protokol. Zagotovila je še, da ne bo kandidirala za politične stranke ali funkcije.

Skozi leve in desne vlade

Na mesto jo je 26. junija 2000 imenovala takratna vlada Andreja Bajuka. Po lastnih besedah jo je sprejela vedoč, da bo funkcija najbrž trajala le nekaj mesecev. Ko je prišla vlada Janeza Drnovška, jo je takratni sveži generalni sekretar Mirko Bandelj "že poklical na razgovor in sva se že poslavljala", je povedala v Studiu City. Toda že naslednji dan jo je na sestanek povabil Drnovšek in ji nikoli ni sporočil odločitve, ali jo bo obdržal ali ne. Vsaka vlada ima namreč pravico menjave v roku enega leta. "Dnevi so kar tekli, nato leta."

Tako je ostala vodja protokola skozi leve in desne vlade, po lastnih trditvah tako, da je delala "profesionalno, za funkcije in ne za imena in priimke na funkciji - in ne za leve in desne".

Organizirala je številne odmevne dogodke in kampanje. Med odmevnejšimi je bilo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, vrh EU-ZDA, srečanje takratnega predsednika ZDA Georgea Busha in Vladimirja Putina, obisk danske kraljice Margarete II. leta 2001, pa obisk britanske kraljice Elizabete II. ...

Izrazila je zadovoljstvo, da ji je uspelo - skupaj z ekipo - dogodke izpeljati brez vidnejših spodrsljajev. Nekaj jih je vseeno bilo, denimo ob prireditvi na Nanosu leta 2006.

Sodelovala je pri izvedbi skupno 260 državniških obiskov na najvišji ravni v Sloveniji in tujini ter pri 80 državnih proslavah in sorodnih, "za državo pomembnih" projektih.

Benedettijeva je leta 1990 diplomirala na Filozofski fakulteti (smer muzikologija), v letu 1997 opravila podiplomski študij MBA in diplomirala na Centru Brdo pri Kranju - danes Center Bled - ter leta 1999 diplomirala še na London School of Public Relations, piše v njeni biografiji.



Kaj počne protokol

Protokol Republike Slovenije je sicer organ, ki opravlja protokolarne zadeve za predsednika države, vlade, državnega zbora, državnega sveta, ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, Računskega sodišča, nekdanjega predsednika, varuha človekovih pravic in ministra za zunanje zadeve. Poleg tega so do protokolarnih zadev upravičeni še partnerji predsednika države, vlade in državnega zbora.

Največ nalog je seveda povezanih s predsedniki države, vlade in državnega zbora, opravljajo pa tudi organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih pomembnih osebnosti oziroma delegacij tujih držav. Poleg tega protokol skrbi tudi za državniške pogrebe.

Aljoša Masten