Poudarki Kustec Lipicerjeva: Vsakdo ima pravico, da pove, kar mu leži na duši Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Miro Cerar in Milan Brglez naj bi se pogovorila ta teden. Foto: BoBo Sorodne novice Cerar Brgleza noče več za podpredsednika SMC-ja. Pogovorila se bosta prihodnji teden. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kustec Lipicerjeva o razmerah v SMC-ju: Bolje nesoglasja kot "težak mir"

Poslanska skupina je enotna, zatrjuje

7. februar 2017 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Simona Kustec Lipicer je zatrdila, da je poslanska skupina SMC-ja enotna, takšna nesoglasja, kot je spor med Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom, pa je po njenem nekaj povsem običajnega.

Spor med premierjem in predsednikom SMC-ja Mirom Cerarjem ter podpredsednikom stranke Milanom Brglezom je zgodba med dvema posameznikoma in bi bilo neodgovorno, da bi postala zgodba države, meni vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer.

Cerar je namreč po glasovanju o spremembi zakona o tujcih, o kateri si poslanska skupina SMC ni bila enotna, Brgleza, sicer tudi predsednika državnega zbora, pozval k odstopu s podpredsedniškega mesta v stranki. Kustec Lipicerjeva je zdaj prepričana, da morajo vsi vpleteni najti kompromisno rešitev, s katero bodo lahko vsi skupaj živeli.

Poudarila pa je, da je poslanska skupina, ki je danes zasedala, enotna. Po njenem mnenju so takšna nesoglasja v strankah povsem običajna. Mnogo bolj skrb vzbujajoče za demokracijo bi bilo, če bi v takšnih trenutkih obstajal "težak mir", tišina, je prepričana vodja poslanske skupine SMC-ja.

Kustec Lipicerjeva: Vsakdo ima pravico, da pove, kar mu leži na duši

Na vprašanje, ali so torej pozivi predsednika stranke k odstopu podpredsednika običajni, je odgovorila, da mora imeti vsakdo pravico do tega, da pove, kar mu leži na duši, "ker je to začetek tega, da se lahko začnejo pogovarjati in da razčistijo stvari in gredo skupaj naprej". Če bi njo kot podpredsednico Cerar pozval k odstopu, pa bi se, kot je povedala, pogovorila in "po vseh običajnih, demokratičnih procesih tudi šla v preverjanje zaupanja, ki ga imam".

Brglez, ki naj ne bi nameraval odstopiti, je minuli teden napovedal, da se bosta s Cerarjem sestala in pogovorila ta teden. Cerar za zdaj molči.

T. K. B.