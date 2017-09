Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lara Majerle Foto: MMC RTV SLO

Lara, 22 let: Mladi nismo pasivni, a včasih pričakujemo, da bo stvari za nas spremenil kdo drug

MMC-jev projekt Grem volit!

27. september 2017 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

So mladi, kar se tiče politike, pasivni? Lara, 22, pravi, da so mladi/študenti preveč zaposleni in obremenjeni in hkrati prepričani, da bo nekaj namesto njih pač naredil nekdo drug. "Vemo, da pravico (volilno) imamo, a nimamo moči, da bi kaj spremenili," razmišljanje mladih opisuje Lara.

