LDS na volitvah 2018 cilja na neopredeljene volivce

V predsedniških volitvah ne nameravajo sodelovati

28. januar 2017 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdaj najmočnejša politična stranka LDS cilja na nastop na prihodnjih volitvah, pri čemer računa na neopredeljeni del volivcev. Aprila bo kongres, kjer bodo izvolili novo vodstvo.



LDS je stranka s tradicijo, ki je v zlatem obdobju slovenskega razvoja in ustanovitve samostojne države opravila veliko delo, in v teh zimskih dneh obrača nov list, je na novinarski konferenci ob robu srečanja stranke dejal njen predsednik Anton Anderlič.

Dodal je, da so pobude za današnje srečanje stranke prišle od mlajših članov stranke. Samo srečanje pa je po njegovih besedah namenjeno seznanitvi članstva s stanjem stranke ter tlakovanju poti do letošnjega aprilskega kongresa. Na njem bodo imenovali novo vodstvo z novimi obrazi in program nadgradili z novimi vrednotami. Anderlič se za še en predsedniški mandat v stranki ne bo potegoval.

Omenil je, da se v kampanjo za predsednika republike ne bodo vtikali, a resno računajo na neopredeljeni del volilnega telesa in na nastop na državnozborskih in lokalnih volitvah leta 2018.

A. Č.